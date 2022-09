Guerre en Ukraine : Izioum, nouvelle ville frappée par des crimes de guerre ?

Le site découvert vendredi 16 septembre près de la ville d'Izioum, en Ukraine, est calme. Toute la journée, les enquêteurs ont travaillé à exhumer les corps. D’un côté se trouvent les tombes des civils, et de l’autre celles des soldats, où 17 corps ont été enterrés. Des civils sont morts sous les bombardements dans cette ville et selon les habitants, ils les auraient enterrés dans les jardins.

Une centaine de corps restent à exhumer

Un ordre a été donné par l’occupant russe de les déterrer et de les emmener. "Des gens sont venus avec des camions et ils les ont emmenés. On dit qu’ils allaient au cimetière mais qu’il y avait des gardes là-bas, on n’entrait pas", affirme un habitant. Ce sont sans doute ces corps qui ont été retrouvés hier. Un Ukrainien confirme également que les soldats russes possèdent des listes de personnes recherchées. Le porte-parole ukrainien chargé des droits de l’Homme a parlé de "chambres de torture dans la ville". La centaine de corps qui restent vont être exhumés, afin de déterminer s’il y a eu des crimes de guerre.