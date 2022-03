Guerre en Ukraine : ils cherchent à partir le plus vite possible

Partir à tout prix et le plus vite possible. Au cinquième jour de la guerre en Ukraine, le train est devenu le moyen le plus sûr de quitter Kiev (Ukraine). La gare centrale de la capitale est un point de passage obligé. Mais c’est à celui qui parviendra à monter quand le train arrivera car il n’y a plus d’horaires, ni de réservations pour ces milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.

“Je pense à mes enfants”

La menace russe se rapproche de Kiev, mardi 1er mars. L'immense majorité des personnes sur le quai cherchent à rejoindre l'ouest du pays, relativement épargné par la guerre, avant de probablement rejoindre la Pologne. Philippe Perpignani, Un Français bloqué à Kiev avec sa compagne, cherche lui aussi un moyen de partir du pays. “Je pense à mes enfants… C’est dur”, confie l’homme, très ému. “Je ne partirai pas sans ma compagne, l’ambassade doit trouver deux places”, conclut-il.