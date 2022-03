Guerre en Ukraine : en France, l'inquiétude grandit au sein de la communauté russe

Sur le sol français, des Russes sont de plus en plus nombreux à subir des pressions depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est notamment le cas des restaurateurs, pris pour cible en raison de leur origine.

À Paris, la vitrine de la librairie du Globe, un établissement russe, affiche un message contre la guerre. La propriétaire, Natalia Turine, vit dans l'Hexagone depuis 40 ans et voit monter l'inquiétude dans sa communauté. "Je me suis préparée à avoir des œufs sur la vitrine, et je comprends. Je vais nettoyer ma vitrine, je vais peut-être la remplacer si on va la casser, ce n'est pas grave. (…) En revanche, ceux qui sont là-bas, c'est leur vie qui est en question", confie-t-elle.

Des avis négatifs pour les restaurants

Dans un restaurant russe à Paris, les intimidations sont déjà une réalité. Des avis négatifs ont été émis en ligne sur différents commerces russes. Les menaces au téléphone comme les désistements inquiètent les employés. "Il faut arrêter de blâmer tous les Russes. Mes collègues de travail ont peur de sortir dehors, prendre le métro et parler entre eux en russe", confie une restauratrice. Les Russes rencontrés par les équipes de France Télévisions, partagés entre la honte et l'inquiétude, combattent la guerre entre leur pays et l'Ukraine.