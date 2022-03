Guerre en Ukraine : deux millions de personnes doivent trouver refuge en Europe

A. Jolly, L. Desbonnets, O.Longueval, C. Duval, A. Lepinay, M. Le Rue

Une fois la frontière passée, comment les réfugiés sont-ils accueillis et répartis dans les différents pays européens ? Beaucoup restent en Pologne, où le gouvernement fait tout pour faciliter leur installation. En France, une cellule de crise sera lancée dans la matinée du 10 mars.

En deux semaines, plus de deux millions d'Ukrainiens ont déjà fui la guerre. Un défi pour les pays limitrophes, comme la Pologne, où une générosité sans précédent s'est mise en place. Le long de la frontière, une gérante d'un hôtel met gratuitement des chambres à disposition aux réfugiés. "Je ne pouvais pas rester là sans rien faire et continuer à vivre comme avant", déclare-t-elle.

Une Ukrainienne a dû fuir avec ses deux filles, laissant son mari et sa mère derrière elle. Elle est désormais en sécurité. "L'accueil de la Pologne, mon Dieu, je suis impressionnée. Quand je suis descendue du train, ils ont mis mon bébé dans un landau et lui ont donné un jouet, ça m'a fait pleurer', raconte-t-elle.

Un centre de demande de visas devrait ouvrir à Lille

Plus d'un million de réfugiés ont déjà été accueillis en Pologne, principalement des femmes et des enfants. De nombreuses personnes cherchent également à rejoindre l'Angleterre, où la diaspora ukrainienne est nombreuse : environ 100 000 personnes. Mais leur trajet s'arrête souvent à Calais (Pas-de-Calais), faute de visa. La maire de Calais demande ainsi plus de souplesse aux Britanniques. Un centre de demande de visas pourrait ouvrir à Lille (Nord) dans les prochains jours.