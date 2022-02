Guerre en Ukraine : des soldats français envoyés en Roumanie pour protéger le dispositif de l’OTAN

Quelle sera la mission des soldats français en Roumanie ? "Il va s’agir de protéger le flanc est du dispositif de l’OTAN. La frontière ukrainienne se trouve à quelques dizaines de kilomètres", indique l’envoyé spécial Alban Mikozy à Constanta (Roumanie), dimanche 27 février. L’objectif de ces hommes va être "d’armer ce dispositif qui va protéger les frontières parce qu’il n’est pas question que les militaires français pénètrent le périmètre ukrainien", poursuit-il.



Les pays européens vont acheminer du matériel

Parallèlement, "les pays européens ont pris des décisions en matière de transmission d’armes en faveur de l’armée ukrainienne", rapporte Alban Mikozy. "Ils vont acheminer du matériel. L’Allemagne par exemple a rompu un tabou sur l’exportation d’armes puisqu’elle enverra en Ukraine 1 000 lance-roquettes et 500 missiles solaires. Il y aura aussi d’autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas qui vont participer à cette opération en passant par les frontières qui sont donc pour l’instant de libre circulation entre la Pologne, l’Ukraine et la Roumanie et l’Ukraine", conclut-il.