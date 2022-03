Guerre en Ukraine : des progrès dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie

Dans le cadre des négociations sur le conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à discuter du statut du Donbass et de la Crimée. La journaliste Agnès Vahramian, en direct de Kiev, revient sur ces déclarations.

En direct de Kiev (Ukraine), la journaliste Agnès Vahramian explique que "le président Zelensky a parlé de 'compromis' pour la première fois" lundi 21 mars, dans l'interview qu'il a accordé à France Télévisions. "Il a dit qu'il était prêt à 'essayer de discuter de tout ce qui mécontente et contrarie les Russes', c'est-à-dire qu'il ne met plus de ligne rouge à parler du statut de la Crimée et du Donbass, ces deux régions qui sont occupées par les Russes depuis 2014", poursuit la journaliste.



Volodymyr Zelensky pose deux conditions

Le président Zelensky a toutefois posé deux conditions à ces discussions : "La première, c'est d'en parler directement avec Vladimir Poutine, qui pour l'instant ne veut pas le voir, et le seconde c'est que cela, a-t-il dit, passe par un référendum des Ukrainiens, mais il n'a pas donné de détails. Moscou (Russie), en tous les cas, a noté [dans la soirée du mardi 22 mars] que les négociations faisaient des progrès", conclut la journaliste.