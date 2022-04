Guerre en Ukraine : des municipalités rompent leur jumelage avec la Russie

La ville de Menton (Alpes-Maritimes) a suspendu son jumelage avec celle de Sotchi, en Russie. "C’est une valeur plus symbolique qu’autre chose, bien sûr", pense un habitant. Dans un communiqué commun avec une ville allemande, elle aussi jumelée avec Stochi, elle condamne la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. "Je pense qu’il fallait marquer un stop, un temps d’arrêt. Et en plus on l’a fait avec notre partenaire allemand, je pense que ça vaut d’autant plus en signification", témoigne Yves Juhel, maire de Menton.



Maintenir le jumelage en soutien aux Russes contre la guerre

À Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), les témoignages d’amitié avec la ville de Serguiev Possad en Russie sont partout. Malgré le conflit en Ukraine, il n’est pas question de rompre les relations entre les deux communes. "Nous avons décidé de maintenir le jumelage par soutien avec les Russes qui sont contre l’action menée par le gouvernement de Poutine", déclare Philippe Trotin, l’adjoint au maire. La mesure est plutôt bien acceptée par les habitants.