Guerre en Ukraine : des familles se mobilisent en Normandie pour accueillir des réfugiés

Après 2 000 km de périple en cinq jours, 29 Ukrainiens sont arrivés en terre normande, à Yvetot (Seine-Maritime), avec le strict minimum. Un homme a voyagé avec son violon, "toute [s]a vie". Des habitants de la région rencontrent les personnes qu'elles vont accueillir sous leur toit.

La solidarité en marche

Les Ukrainiens ont été rapatriés par une association d'Yvetot (Seine-Maritime). L'opération a couté 25 000 euros et été financée par des partenaires privés. Des familles sont également accueillies à Fécamp (Seine-Maritime). Jean-Louis et Renée Lemonnier présentent leur maison à trois personnes, auxquelles ils comptent offrir plus qu'un toit. "On espère surtout que ça va leur permettre de souffler, de se reconstruire un peu. Et qui sait, peut-être dans quelque mois, aller les reconduire dans leur pays et compter quelques nouveaux amis parmi ceux qu'on a déjà", confie Jean-Louis.