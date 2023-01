Guerre en Ukraine : "Des chars doivent être livrés" à Kiev, affirme le président du Conseil européen

Charles Michel s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky jeudi, à la veille d'une réunion en Allemagne des alliés de l'Otan pour discuter de leur soutien à l'Ukraine.

"Des chars doivent être livrés" à l'Ukraine. C'est l'impératif qu'a fait valoir le président du Conseil européen, Charles Michel, jeudi 19 janvier à l'issue d'une visite à Kiev où il s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Leur échange a eu lieu à la veille d'une réunion cruciale en Allemagne des soutiens militaires de Kiev. Les pays de l'Otan lui ont promis "un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes" pour contrer les offensives de la Russie.

"Nous entendons votre message", a souligné Charles Michel sur Twitter, alors que Volodymyr Zelensky a appelé mercredi à des décisions "plus rapides" concernant les aides militaires à son pays. "Vous avez besoin de plus de systèmes de défense anti-aérienne et d'artillerie, de plus de munitions", a ajouté Charles Michel, affirmant que les Occidentaux étaient "conscients" que "les prochaines semaines pourraient être décisives pour la suite" de la guerre avec la Russie.

Par ailleurs, au cours d'une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky dans l'après-midi de jeudi, Charles Michel a confirmé les discussions entre les États membres de l'UE pour un dixième train de sanctions visant Moscou, afin d'autant plus limiter ses revenus et ses capacités à livrer sa guerre à l'Ukraine. "Nous venons d'avoir un accord il y a quelques semaines sur le neuvième paquet de sanctions et certainement le dixième paquet de sanctions sera nécessaire", a-t-il affirmé face à la presse.