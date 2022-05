Guerre en Ukraine : de violents combats dans l'aciérie Azovstal de Marioupol

Sur un clip de propagande, les séparatistes prorusses affichent leur force de frappe. Depuis des semaines, des bombardements intensifs s'abattent sur l'usine Azovstal, à Marioupol (Ukraine). Mais difficile de dire ce qu'il se passe exactement dans ce complexe métallurgique : des chars russes se trouvent aux abords et une offensive serait en cours. En revanche, Moscou (Russie) dément avoir lancé un assaut.



"Nous avons perdu le contact"

Le maire de Marioupol, Vadim Boitchenko, donne une autre version : il a affirmé, mercredi 4 mai, que les combats sont très violents, et que les combattants ukrainiens seraient toujours retranchés dans l'usine. "Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu le contact avec nos combattants. Et nous ne savons pas ce qu'il se passe, s'ils sont en sécurité ou non", a déclaré l'élu ukrainien. Pour les civils qui ont pu être évacués de l'usine et qui arrivent à Zaporijia (Ukraine), sous contrôle ukrainien, le soulagement est immense, même si beaucoup sont encore terrifiés.