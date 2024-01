Guerre en Ukraine : de nouvelles livraisons d’armes françaises à Kiev

La France réorganise son aide militaire à Kiev : le ministère des Armées annonce notamment la livraison prochaine de six canons Caesar.

La France muscle son soutien militaire à l’Ukraine. Six nouveaux canons Caesar, quarante missiles longue portée Scalp, plusieurs centaines de bombes et une cinquantaine de missiles air-sol vont être envoyés en Ukraine dans les prochaines semaines. Une accélération notable sur tous les types d’artilleries, y compris les obus. "Entre février 2022 et avril 2023, nous livrions 1 000 obus par mois, depuis février 2023 c’est 2 000 obus par mois et à partir de ce mois-ci ce sera 3 000 obus par mois", a précisé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

Relancer l’effort en matière d’aide militaire

Pour renforcer les capacités de Kiev face à la Russie, Américains et Européens ont décidé de lancer une coalition artillerie. Une façon de relancer l’effort en matière d’aide militaire, qui avait tendance à s’essouffler. Ces derniers mois, des pays comme la Norvège, la Suède ou la Pologne ont fourni plus d’aide à l’Ukraine que la France. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé qu’il se rendrait en Ukraine en février prochain.