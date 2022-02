Guerre en Ukraine : de nouveaux bombardements meurtriers à Kharkiv

Des immeubles d'habitation ont été bombardés, lundi 28 février, à Kharkiv (Ukraine). Au moins 11 civils auraient été tués. Pour l'Union européenne, la campagne militaire russe devient de plus en plus brutale.

Des dizaines d'explosions ont retenti à Kharkiv (Ukraine), lundi 28 février. Des bombes russes ont frappé le cœur de la ville, des zones résidentielles et le parking d'un centre commercial. Selon les Ukrainiens, les bombardements auraient fait 11 morts parmi les civils, et des dizaines de blessés. La Russie, de son côté, ne communique que sur ses raids aériens. Au nord, la guerre est acharnée. Les Russes tentent d'encercler la région de Kiev, et essuient de lourdes pertes. Le maire d'un village célèbre sur une vidéo la défaite d'une colonne de blindés. Sur une vidéo, captée à 100 km de Kiev, un drone détruit un système de défense anti-aérien.

Progression russe dans le Sud de l'Ukraine

Dans la matinée, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est adressé en russe aux soldats ennemis. "Abandonnez vos armes, et partez", a-t-il déclaré. Au sud de l'Ukraine, les Russes avancent vite. Ils occupent désormais Berdiansk, une ville de 100 000 habitants, où les Ukrainiens défient toujours les militaires. Dans la soirée du lundi 28 février, les Russes ont également assiégé Marioupol, contraignant les civils à se réfugier à l'abri des bombardements.