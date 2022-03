Guerre en Ukraine : de jeunes réfugiés sont accueillis dans des écoles françaises

A Saché (Indre-et-Loire), Dari sort de l’école, après son deuxième jour de classe en France. Tout sourire, on ne dirait pas qu’il a fui la guerre, comme le raconte sa mère Anastasia : "Il se sent bien. Là où nous étions, il n’y avait pas encore de combat, mais il y avait beaucoup de sirènes et il se réveillait en sursaut la nuit." A travers le pays, d’autres petits Ukrainiens ont ainsi été accueilli dans les écoles françaises.

Les petits Français ravis

Les autres enfants sont quant à eux ravis de pouvoir accueillir leurs jeunes homologues ukrainiens. Une jeune écolière, enchantée, raconte qu'elle avait hâte de "voir comment ils parlent et apprendre des mots ukrainiens". A Limoges (Haute-Vienne), la petite Maria a, quant à elle, la chance de pouvoir s’appuyer sur un petit camarade bilingue. Bien que bouleversés, tout est fait pour accueillir au mieux à l’école les petits réfugiés.