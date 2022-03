Guerre en Ukraine : "ceux qui ont pensé cette guerre l’ont pensé complètement en dehors des réalités", juge Marie Mendras, politologue au CNRS

Invitée sur le plateau du 23 heures de Franceinfo, Marie Mendras, politologue au CNRS, professeure à Sciences Po et spécialiste de la Russie, analyse les problèmes que rencontre l’armée russe mais aussi le duel à distance entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

L’armée russe fait face à des difficultés, certains convois sont à l’arrêt depuis plusieurs jours notamment. "Cette guerre n’a pas été préparée correctement, rien n’a été anticipé par le Kremlin et donc, ce n’est pas tellement le fait qu’il y ait quelques chars un petit peu vieillots, c’est plutôt que ceux qui ont pensé cette guerre l’ont pensé complètement en dehors des réalités", explique Marie Mendras, politologue au CNRS, professeure à Sciences Po et spécialiste de la Russie, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 3 mars. Elle ajoute qu’il existe des témoignages de soldats russes faits prisonniers par des Ukrainiens "qui nous donnent la vérité. C’est-à-dire que leur commandant leur a dit ‘on part’ et ils ne savaient pas ce qu’ils partaient faire".

Vladimir Poutine répond à Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu une conférence de presse et demandé de l’aide militaire. Il s'est même dit prêt à parler à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre. De son côté, le président russe assure qu’il n’abandonnera "jamais" sa conviction que "les Russes et les Ukrainiens ne forment qu’un seul peuple". Il a aussi "annoncé des compensations financières pour les familles des soldats russes morts au combat", ajoute le journaliste Luc Lacroix, en duplex depuis la région de Donetsk (Ukraine). Marie Mendras précise que l’un des projets du Kremlin serait de "déclarer la loi martiale en Russie. Il faut comprendre que donc 140 millions de personnes qui vivent dans la fédération de Russie sont complètement otages de cette guerre insensée".