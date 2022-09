Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 9 septembre

L'armée russe a envoyé vendredi des véhicules blindés et des canons en renfort dans la région ukrainienne de Kharkiv où Kiev mène une contre-offensive.

L'armée russe a envoyé vendredi 9 septembre des véhicules blindés et des canons en renfort dans la région ukrainienne de Kharkiv où Kiev mène une contre-offensive. Du côté de Zaporijjia, Kiev a dénoncé des exactions perpétrées par les forces russes sur le personnel de la centrale. Franceinfo revient sur les faits marquants du vendredi 9 septembre sur le front de la guerre en Ukraine.

Le personnel ukrainien de la centrale de Zaporijjia victime d'exactions russes, selon Kiev

Le patron de l'opérateur ukrainien de la centrale nucléaire de Zaporijjia, Petro Kotine, a dénoncé vendredi des exactions perpétrées par les forces russes sur le personnel, évoquant des tortures, meurtres et enlèvements. "Avec l'occupation, un régime de harcèlement policier du personnel a été progressivement mis en place. La situation est aujourd'hui très difficile avec des tortures, des passages à tabac, des enlèvements", a déclaré Petro Kotine dans une interview à l'AFP.

Selon lui, deux personnes ont notamment été "battues à mort" par les forces russes, qui contrôlent cette centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, depuis le mois de mars. "Un plongeur a été capturé, puis il s'est retrouvé à l'hôpital inconscient. Il est mort trois heures plus tard", tandis qu'un bombardement a tué un autre employé et un conducteur, a-t-il ajouté, dénonçant une persécution des pro-ukrainiens par les Russes. "Les gens sont psychologiquement brisés", a expliqué le patron de la compagnie publique Energoatom, qui gère les centrales ukrainiennes.

L'armée russe envoie des renforts vers Kharkiv après une contre-offensive ukrainienne

L'armée russe a envoyé des véhicules blindés et des canons en renfort dans la région ukrainienne de Kharkiv où Kiev mène une contre-offensive, ont rapporté vendredi les agences de presse russes, publiant des images transmises par le ministère de la Défense. Sur ces images, également diffusées par le média officiel de l'armée russe, Zvezda, on peut voir plusieurs camions militaires tractant des canons lourds et des véhicules blindés, sur une route de terre, puis une route asphaltée.

L'envoi de renforts russes en Ukraine montre que Moscou paye "un énorme prix", a réagi en suivant le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken."Le nombre de soldats russes en Ukraine est énorme et, malheureusement, le président Poutine a indiqué qu'il enverrait encore plus de monde", a ajouté Antony Blinken lors d'une conférence de presse. Le ministère russe de la Défense n'a quant à lui pas fait de déclaration officielle dans l'immédiat. L'annonce de ce déploiement de renforts intervient alors que les forces ukrainiennes ont affirmé avoir réalisé une percée dans la région de Kharkiv, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine.

L'UE approuve une nouvelle aide financière de cinq milliards d'euros

Les 27 ministres des Finances de l'UE ont donné vendredi leur feu vert à une nouvelle aide de cinq milliards d'euros à l'Ukraine afin de l'aider face aux conséquences de la guerre. Cette assistance sous forme de prêt, proposée mercredi par la Commission, représente la deuxième tranche d'un paquet maximum de neuf milliards pour 2022 annoncé en mai par la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

"Le nouveau prêt de 5 milliards d'euros sera utilisé pour le fonctionnement quotidien de l'État (ukrainien) et des infrastructures essentielles du pays, comme les écoles et les hôpitaux", a déclaré le ministre des Finances, Zbynek Stanjura, après une réunion à Prague avec ses homologues de l'UE. Les Vingt-Sept avaient approuvé le 12 juillet une première aide d'un milliard d'euros, dans le cadre de cette "assistance macrofinancière". Cette somme a été déboursée début août.

Des soupçons de crime de guerre dans un village repris aux Russes

Les autorités ukrainiennes ont procédé vendredi à l'exhumation de deux corps à Grakové, dans le nord-est du pays, pour lesquels ils soupçonnent un crime de guerre, dans ce village repris aux forces russes, ont constaté des journalistes de l'AFP. La police de la région de Kharkiv, où se situe le village, et le bureau du procureur de la ville voisine de Tchougouïv ont conduit l'exhumation en présence d'une vingtaine de journalistes.

Sur place, Serguiï Loutsaï, un habitant de Grakové, a dit à la presse avoir enterré les corps sous la menace de soldats russes armés en mars, peu après le début de l'invasion lancée le 24 février. "Ils sont venus chez moi, j'étais avec mon père âgé de 70 ans. J'avais peur qu'ils le menacent", a raconté Serguiï Loutsaï. "Ils m'ont dit de venir pour de creuser un trou", a-t-il ajouté.

L'enquête, conduite par le bureau du procureur, devra établir les causes et les circonstances de la mort des deux hommes à travers notamment les autopsies et la déposition du témoin principal, Serguiï Loutsaï, a expliqué à l'AFP un membre de l'équipe du Parquet, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Huit civils tués dans des frappes russes dans l'est du pays

Huit civils ont été tués jeudi et 17 autres blessés dans des frappes russes sur la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko, au lendemain de l'annonce par l'armée de gains territoriaux face aux Russes.

"Bakhmout a été la ville la plus touchée: huit personnes ont été tuées dans la journée, 17 autres ont été blessées", a signalé M. Kyrylenko sur Telegram. "Vingt maisons, six immeubles, quatre magasins, la Maison de la Culture et le centre administratif de la ville ont été endommagés" dans ces frappes russes, a-t-il précisé, ajoutant que le marché avait été "sous les feux" de l'artillerie russe. Bakhmout, qui comptait 70 000 habitants avant le début du conflit fin février, n'a plus l'accès à l'eau ni à l'électricité pour le quatrième jour consécutif, a détaillé la même source.