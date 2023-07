Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 29 juillet

Volodymyr Zelensky a notamment annoncé s'être rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes près de la ligne de front dans la région de Bakhmout.

L'Ukraine a entamé début juin sa contre-offensive. Alors qu'elle se heurte aux défenses russes solidement retranchées et que ses résultats sont pour l'instant modestes, Volodymyr Zelensky a souhaité "féliciter" ses soldats lors d'une visite près de la ligne de front. Il s'est notamment rendu, samedi 29 juillet, dans la région de Bakhmout, une ville ukrainienne capturée en mai par la Russie après des mois d'un siège ravageur, mais où l'armée ukrainienne a annoncé avoir avancé ces dernières semaines. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée du côté du conflit en Ukraine.

Deux morts à Zaporijjia

Deux personnes ont été tuées dans une frappe russe ayant touché Zaporijjia, grande ville du sud de l'Ukraine. "Un missile ennemi a touché une zone dégagée. Malheureusement, un homme et une femme ont été tués", a déclaré sur Telegram Anatoli Kourtev, le secrétaire du conseil municipal de la ville, ajoutant qu'une autre femme avait été blessée. Selon lui, "l'onde de choc a détruit les fenêtres d'immeubles de grande hauteur, endommagé le bâtiment d'une institution éducative et un supermarché".

Les médias ukrainiens ont diffusé des images des suites de l'attaque, montrant la devanture d'un supermarché détruite, ses rayons désertés et plongés dans le noir en raison de l'effet de souffle de l'explosion. Selon les forces armées ukrainiennes, l'armée russe a lancé "cinq missiles et 19 frappes aériennes" au cours de la journée écoulée et tiré "30 fois avec des systèmes de lance-roquettes multiples sur les positions" des troupes ukrainiennes et des zones habitées.

Zelensky en visite près de la ligne de front

Volodymyr Zelensky a annoncé s'être rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes près de la ligne de front dans la région de Bakhmout, un des hauts lieux de l'actuelle contre-offensive ukrainienne. "Aujourd'hui, je suis ici pour féliciter nos soldats pour leur jour professionnel et rendre hommage à leur force", a-t-il déclaré sur Telegram. Le président ukrainien a précisé avoir visité plusieurs localités de l'est de l'Ukraine dans la journée, notamment les villes de Kramatorsk, Droujkivka ou Tchassiv Iar, près de Bakhmout.

L'armée russe dit avoir frappé un centre de l'armée ukrainienne à Dnipro

L'armée russe a affirmé samedi avoir frappé la veille un centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. Un missile a notamment touché un immeuble d'habitation, faisant neuf blessés. Selon le ministère de la Défense russe, l'armée poursuit également ses "opérations offensives" dans la région de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, où Moscou a affirmé avoir avancé de quelques kilomètres ces dernières semaines.