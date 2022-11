Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 12 novembre

Un jour après la libération de la ville, la police ukrainienne était sur place, à Kherson, dans le sud du pays, pour déminer et documenter d'éventuels "crimes" imputables à la Russie, samedi 12 novembre. "La guerre continue", a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, plus tôt dans la journée. Franceinfo revient sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

La police ukrainienne à Kherson pour déminer et documenter des "crimes" imputables à Moscou

Au lendemain de la reprise de la ville de Kherson par les Ukrainiens, la police était samedi sur place pour déminer et documenter des "crimes" imputables à Moscou dans la grande ville du sud, dont la perte constitue un revers de taille pour le Kremlin. Quelque 200 policiers ont été déployés à Kherson pour ériger des barrages et documenter "les crimes des occupants russes", a annoncé le chef de la police nationale, Igor Klymenko, dans un communiqué.

Il a également alerté les habitants de la ville sur la présence de mines laissées par les forces russes, les appelant à "se déplacer avec précaution". Selon Igor Klymenko, un policier a été blessé lors d'une opération de déminage dans un bâtiment à Kherson.

"La guerre continue" après la libération de Kherson, affirme le ministre ukrainien des Affaires étrangères

"Nous sommes en train de gagner des batailles sur le terrain. Mais la guerre continue", a rappelé samedi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, lors d'un sommet de l'Asie du Sud-Est au Cambodge. Le ministre s'exprimait au lendemain de l'entrée des troupes ukrainiennes dans la ville de Kherson, un succès de taille pour Kiev.

"Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque, a-t-il déclaré. Mais tant que la guerre se poursuivra, et que nous verrons la Russie mobiliser davantage de conscrits et acheminer davantage d'armes vers l'Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre soutien continu".

Londres se réjouit du "nouvel échec stratégique" russe en Ukraine

Le retrait russe de la ville ukrainienne de Kherson marque "un nouvel échec stratégique" de la part de Moscou, s'est réjoui samedi le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, estimant que cette défaite allait semer le doute dans l'opinion publique russe.

"Le retrait annoncé par la Russie de Kherson marque un nouvel échec stratégique pour eux. En février, la Russie avait échoué à s'emparer des cibles majeures qu'elle s'était fixées, à part Kherson", a réagi le ministre britannique dans un communiqué. "Désormais, avec (cette ville) également abandonnée, les gens en Russie doivent se demander : 'A quoi est-ce que tout ça sert?'", a-t-il ajouté. Samedi, les Etats-Unis ont également salué ce qui semble être une "victoire extraordinaire" pour l'Ukraine après le retrait forcé de l'armée russe et la reprise de la ville du sud du pays.

Charles Michel appelle la Chine à convaincre la Russie de respecter le droit international

Le président du Conseil européen Charles Michel a encouragé samedi la Chine à "utiliser tous les moyens" pour convaincre la Russie de respecter le droit international, quelques jours avant le sommet du G20 dominé par les conséquences du conflit en Ukraine.

"Nous encourageons les autorités chinoises à utiliser tous les moyens en leur possession pour convaincre la Russie de respecter les frontières internationalement reconnues, à respecter la souveraineté de l'Ukraine", a déclaré le dirigeant à l'AFP. Charles Michel s'est exprimé depuis Phnom Penh, où il rencontre samedi et dimanche des dirigeants de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean), réunis en sommet.