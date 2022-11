Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 23 novembre

Alors que des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau mercredi 23 novembre, Volodymyr Zelensky a dénoncé à l'ONU un "crime contre l'humanité" commis en Ukraine. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Zelensky dénonce à l'ONU un "crime contre l'humanité" après des frappes russes sur des infrastructures ukrainiennes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé devant le Conseil de sécurité des Nations unies un "crime contre l'humanité" perpétré selon lui par la Russie qui s'est attaquée aux infrastructures énergétiques ukrainiennes.

"Avec des températures en dessous de zéro, plusieurs millions de gens sans fourniture d'énergie, sans chauffage et sans eau, il s'agit évidemment d'un crime contre l'humanité", a fustigé Volodymyr Zelensky lors d'une brève déclaration devant le Conseil de sécurité via une liaison vidéo durant une réunion d'urgence qu'il avait lui-même réclamée.

Coupures massives d'eau et d'électricité

Des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins six morts. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine, dont 51 ont été abattus, et envoyé cinq drones kamikazes. Ils ont visé des infrastructures stratégiques, au moment où des températures hivernales s'installent en Ukraine.

Trois centrales nucléaires déconnectées après des frappes

Trois centrales nucléaires ukrainiennes ont également été "déconnectées" du réseau électrique après ces frappes russes ayant visé des infrastructures énergétiques et provoqué des pannes massives de courant, a annoncé l'opérateur national, Energoatom. "En raison d'une baisse de fréquence dans le système énergétique ukrainien, le système de protection d'urgence a été activé dans les centrales nucléaires de Rivné, Pivdennooukraïnsk et Khmelnitski, ce qui a entraîné la déconnexion automatique de toutes les unités de production", a déclaré Energoatom sur Telegram.

Un nouveau-né tué dans une frappe

Les services d'urgence ukrainiens ont annoncé la mort d'un nouveau-né tué par une frappe russe sur une maternité dans la région de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine. Cette frappe a touché la section maternité de l'hôpital local, où se trouvaient une femme, son bébé et un médecin.

"L'ennemi a une fois de plus décidé d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'il n'a pas pu accomplir en neuf mois" de son invasion de l'Ukraine, a commenté Volodymyr Zelensky sur Telegram en promettant que la Russie "sera tenue responsable pour tout le mal qu'elle a infligé à notre pays".