Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 7 février

L'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ont annoncé l'envoi prochain d'"au moins 100 chars Leopard 1 A5" à Kiev.

Des annonces d'aide militaire. Mardi 7 février, plusieurs pays ont évoqué des envois d'armes ou de chars à l'Ukraine ou à ses voisins. Kiev va recevoir "au moins 100 chars Leopard 1 A5 (...) dans les prochains mois", ont ainsi annoncé les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark dans un communiqué commun. Le Sénat français a quant a lui adopté très largement une résolution réaffirmant son soutien à l'Ukraine et appelant le gouvernement à renforcer l'aide fournie, "en particulier les livraisons d'armes". Franceinfo récapitule les principaux développements du jour dans la guerre en Ukraine.

Au moins 100 chars Leopard 1 bientôt livrés à Kiev

L'Ukraine va recevoir "au moins 100 chars Leopard 1 A5 (...) dans les prochains mois", ont annoncé mardi les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark dans un communiqué commun. Ces Leopard 1, plus vieux que les Leopard 2 – dont Berlin a promis également à Kiev 14 exemplaires donnés par la Bundeswehr – proviennent des stocks industriels et seront remis à neuf. Cette annonce intervient au moment où le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius effectue une visite surprise à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a "remercié" dans la soirée les trois pays de "leur soutien pertinent", à l'issue d'un entretien avec Boris Pistorius.

Moscou revendique des "succès"

Mardi, la Russie a revendiqué le "succès" de sa récente offensive dans l'est de l'Ukraine. Depuis janvier, son armée, épaulée par les paramilitaires du groupe Wagner et renforcée par des centaines de milliers de civils mobilisés, est repassée à l'offensive, en particulier dans le Donbass, région de l'est dont Moscou revendique l'annexion. "Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones" de Bakhmout et Vougledar, a affirmé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion avec les cadres de l'armée et de son ministère. Il a cité les récentes conquêtes de sept localités dont Soledar, petite ville voisine de Bakhmout que les forces ukrainiennes ont cédée en janvier après des combats meurtriers pour les deux camps.

Le Sénat appelle au renforcement de l'aide à l'Ukraine

Le Sénat français, à majorité de droite, a adopté très largement mardi une résolution réaffirmant son soutien à l'Ukraine et appelant le gouvernement à renforcer l'aide fournie, "en particulier les livraisons d'armes". Moins d'une semaine après un discours prononcé dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg par le président du parlement de l'Ukraine Rouslan Stefantchouk, le vote a été acquis par 324 voix contre 16. Seul le groupe CRCE à majorité communiste a voté contre. Ce texte sans valeur contraignante, proposé par le président du groupe Les Indépendants Claude Malhuret, a été inscrit à l'ordre du jour à la demande du président LR du Sénat Gérard Larcher. "C'est maintenant qu'il faut livrer les chars, les missiles, les défenses sol-air et les avions si nous voulons, comme le promettait le Président de la République lors de ses vœux, 'accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire finale'", a affirmé dans l'hémicycle Claude Malhuret.

Washington approuve la vente de lance-roquettes Himars à la Pologne

Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir approuvé la vente de 18 systèmes de lance-roquettes Himars à la Pologne, pays membre de l'Otan frontalier de l'Ukraine, pour 10 milliards de dollars. "La vente prévue améliorera les objectifs militaires de la Pologne en termes de renouvellement de ses capacités tout en renforçant l'interopérabilité avec les Etats-Unis et d'autres alliés", a déclaré l'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) dans un communiqué. "La Pologne a l'intention d'utiliser ces équipements de défense pour moderniser ses forces armées et étendre sa capacité à renforcer sa sécurité intérieure et à dissuader les menaces régionales", a-t-elle ajouté.

Le système Himars (High Mobility Artillery Rocket System), fabriqué par le géant américain Lockheed Martin, est un lance-roquettes monté sur des blindés légers, dont l'armée américaine a notamment équipé les forces ukrainiennes. Il peut être équipé de six missiles d'une portée de 80 km environ, ou d'un seul missile tactique d'une portée de 300 km dit ATACMS (Army tactical missile system). Washington a refusé jusqu'ici de fournir des missiles ATACMS à Kiev pour éviter qu'une arme américaine n'atteigne le territoire russe, mais la transaction approuvée pour Varsovie comprend la fourniture de 45 missiles ATACMS.