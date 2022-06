Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 14 juin

Les troupes russes poursuivent leur avancée dans l'est de l'Ukraine. La bataille pour la ville-clé de Sievierodonetsk pourrait se mettre en pause avec la mise en place d'un couloir humanitaire, a affirmé le ministère russe de la Défense, mardi 14 juin. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Moscou propose un couloir humanitaire pour les civils de Sievierodonetsk

La Russie a proposé d'instaurer un couloir humanitaire pour évacuer les civils réfugiés dans une usine de Sievierodonetsk, le 15 juin. Il serait ouvert entre 7 heures (heure de Paris) à 19 heures (heure de Paris), a affirmé le ministère russe de la Défense, assurant qu'il garantirait "l'évacuation en toute sûreté de l'ensemble des civils, sans exception". Le ministère russe a appelé les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc pour signaler qu'ils acceptent cette proposition et à cesser une "résistance absurde", qui semble se concentrer désormais dans la vaste usine chimique Azot, emblématique de cette ville industrielle de l'est de l'Ukraine.

Selon le chef de l'administration de Sievierodonetsk, Oleksandr Striouk, "540 à 560 personnes" sont réfugiées dans les souterrains de l'usine, rappelant la situation de l'aciérie Azovstal, dans la ville de Marioupol.

Selon l'ONG Norwegian Refugee Council, les quelque 500 civils réfugiés dans l'usine Azot sont "presque entièrement coupés de tout ravitaillement". Les responsables ukrainiens démentent cependant tout encerclement de leurs forces à ce stade. "La ville n'est pas isolée, il y a des voies de communication même si elles sont assez compliquées", a affirmé Oleksandr Striouk, ajoutant que les forces ukrainiennes "tiennent bon".

L'Ukraine a reçu "environ 10% des armes" qu'elle réclame aux Occidentaux

"Des armes dont nous avons besoin, nous en avons reçu environ 10%", a regretté la vice-ministre de la Défense, Anna Maliar, à la télévision ukrainienne. "Peu importe les efforts déployés par l'Ukraine, peu importe le professionnalisme de notre armée, sans l'aide de partenaires occidentaux nous ne pourrons pas gagner cette guerre", a-t-elle plaidé.

Selon elle, "des délais clairs [de livraisons] doivent être fixés", "car chaque jour de retard est un jour de plus contre la vie des soldats ukrainiens, de notre peuple", a-t-elle fait valoir. "Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps car la situation est très difficile", a-t-elle poursuivi, notamment dans le Donbass où les Russes progressent petit à petit depuis plusieurs semaines au point de pratiquement contrôler intégralement la région de Lougansk.

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait de nouveau exhorté les Occidentaux à envoyer "plus vite (...) davantage d'armes et d'équipements militaires" car "les Russes en ont dix, cent fois plus". Selon lui, l'armée ukrainienne "n'a pas assez d'armes de longue portée" et "de véhicules blindés", a-t-il détaillé lors d'un échange en visioconférence avec des journalistes danois. "La vitesse pour reconquérir les territoires occupés dépend vraiment de l'aide et des armes" envoyées par les Occidentaux, a martelé Volodymyr Zelensky. "Si l'on nous donne plus d'armes, alors nous pourrons avancer", a-t-il lancé.

L'ONU réclame à la Russie de ne pas adopter d'enfants ukrainiens

Aucun enfant venant d'Ukraine ne doit faire l'objet d'une adoption en Russie, a affirmé une responsable de l'ONU. "Nous insistons toujours pour qu'aucun enfant ne soit proposé à l'adoption lors d'un conflit" car l'ONU privilégie "le retour des enfants dans leurs familles", a déclaré lors d'une conférence de presse Afshan Khan, directrice régionale de l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) pour l'Europe et l'Asie centrale.

"Toute décision de déplacer un enfant doit être fondée sur son intérêt supérieur et tout déplacement doit être volontaire", avec un accord de la famille, a ajouté la responsable, qui revient d'un séjour en Ukraine. "Nous réaffirmons, notamment à la Fédération de Russie, que l'adoption ne devrait jamais avoir lieu pendant ou immédiatement après une situation d'urgence" humanitaire, car les enfants qui sont alors séparés de leur famille "ne peuvent être considérés comme orphelins", a-t-elle insisté.

Concernant les enfants "qui ont été envoyés en Russie, nous travaillons étroitement avec des médiateurs et des réseaux pour voir comment nous pouvons documenter au mieux ces cas", a ajouté Afshan Khan, sans pouvoir donner de chiffres.

Emmanuel Macron soutient en Roumanie les troupes aux portes de l'Ukraine

Le président de la République a salué "l'engagement" des 500 soldats français déployés en Roumanie pour "protéger" les pays de l'est de l'Europe menacés par la guerre en Ukraine. "C'est la fierté de la France d'être aux avant-postes", a déclaré le président français en s'adressant à quelque 200 soldats rassemblés sur la base de l'Otan de Mihail Kogalniceanu.

DIRECT "Ce que vous avez su mettre en oeuvre ici est inédit", indique Emmanuel Macron depuis une base de l'Otanhttps://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/QCXokyOl2P — franceinfo (@franceinfo) June 14, 2022

Incarnant "la solidarité et la sécurité européennes", ces militaires y ont été déployés dans l'urgence fin février, quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un engagement "fondamental", a insisté le chef d'Etat, pour "prévenir toute tentative de déstabilisation et d'agression contre l'Europe".