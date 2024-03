Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 4 mars

La Russie a dit, lundi 4 mars, avoir convoqué l'ambassadeur d'Allemagne pour s'expliquer après la diffusion sur les réseaux sociaux, depuis la Russie, d'échanges entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à Kiev, ce que Berlin a démenti. Lors d'une conférence de presse à Kiev, le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a de son côté pressé les Occidentaux de transférer à Kiev les 300 milliards d'euros d'actifs russes gelés. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée.

Moscou dit avoir convoqué l'ambassadeur d'Allemagne, Berlin dément

L'ambassadeur d'Allemagne en Russie a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères pour s'expliquer après la diffusion sur les réseaux sociaux, depuis la Russie, d'échanges entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à Kiev, ont fait savoir les agences russes lundi.

Une allégation démentie par Berlin quelques heures plus tard. "Notre ambassadeur avait ce matin un rendez-vous prévu de longue date au ministère russe des Affaires étrangères", a déclaré à la presse un porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand. De son côté, Moscou a dénoncé "l'implication directe" de l'Occident en Ukraine.

La fuite dans l'armée allemande est une "tentative des Russes pour semer la discorde", dénoncent les Etats-Unis

La diffusion sur les réseaux sociaux, depuis la Russie, d'échanges entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à Kiev, "est une tentative transparente des Russes pour semer la discorde" parmi les Occidentaux, a dénoncé lundi 4 mars un porte-parole de la Maison Blanche. "Nous n'allons pas plier devant cette tentative (...) Nous travaillons tous ensemble pour essayer de soutenir l'Ukraine", a dit John Kirb.

Emmanuel Macron dit refuser toute "logique d'escalade"

Le président français Emmanuel Macron a affirmé refuser "d'entrer dans une logique d'escalade", après ses propos controversés sur l'option d'un possible envoi, à l'avenir, de militaires occidentaux en Ukraine.

"En réponse à une question qui m'était posée sur l'envoi des troupes, j'ai répondu que rien n'était exclu", a rappelé Emmanuel Macron dans un entretien au quotidien tchèque Pravo, dont un extrait a été mis en ligne lundi soir, à la veille de sa visite à Prague.

"Nous lançons le débat et réfléchissons à tout ce qu'il est possible de faire pour soutenir l'Ukraine", a-t-il ajouté. "J'ai toujours été clair sur le cadre qui était le nôtre, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et nous refusons d'entrer dans une logique d'escalade", a-t-il ajouté.

Kiev dit n'avoir pas reçu les fonds levés par l'UE

Le Premier ministre ukrainien a affirmé lundi que son pays n'avait pas reçu plus de 16 milliards d'euros d'aide collectés par la Pologne et la Commission européenne lors de deux conférences de donateurs à Varsovie en 2022, dans la foulée de l'invasion russe.

"Ces fonds ont été réunis. Selon nos informations, plus de 10 milliards d'euros à la première [conférence] et plus de 6 milliards à la deuxième", a déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev.

Selon lui, ces fonds "ont été levés par la Pologne avec la Commission européenne pour le soutien de l'Ukraine". "Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus, ces fonds. Comment ont-ils été dépensés, qu'ont-ils soutenu ? L'Ukraine n'a rien reçu", a poursuivi le chef du gouvernement.

L'Ukraine presse l'Occident de lui transférer les actifs russes gelés

Le Premier ministre ukrainien a pressé les Occidentaux de transférer à Kiev les 300 milliards d'euros d'actifs russes gelés afin d'éviter que des élections dans des pays alliés affectent le soutien à l'Ukraine face à l'invasion de Moscou.

"L'aide de nos partenaires est un outil extrêmement important, mais nous avons besoin de prévisibilité et de stabilité indépendamment du temps, des fluctuations politiques, des cycles électoraux qui auront lieu dans le monde", a déclaré Denys Chmygal lors d'une conférence de presse. "La confiscation des actifs russes devrait devenir une source fiable de soutien pour notre État", a-t-il ajouté.

Le Kremlin dénonce "l'implication directe" de l'Occident en Ukraine, après la fuite dans l'armée allemande

Le Kremlin a dénoncé lundi "l'implication directe" de l'Occident en Ukraine, après la diffusion sur les réseaux sociaux depuis la Russie, d'échanges présumés entre plusieurs officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine.

Ces échanges, dont l'authenticité a été confirmée par Berlin, montrent "une fois de plus l'implication directe de l'Occident collectif dans le conflit en l'Ukraine", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "L'enregistrement lui-même témoigne qu'au sein de la Bundeswehr, on discute de manière détaillée et concrète de projets d'effectuer des frappes contre le territoire russe", a-t-il estimé.