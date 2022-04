Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 4 avril

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa septième semaine, lundi 4 avril, les Occidentaux ont appelé à enquêter sur les "crimes de guerre" imputés aux soldats russes dans la région de Kiev, notamment à Boutcha. De nombreux corps de victimes civiles continuent à y être découverts après le retrait russe. Moscou rejette "catégoriquement toutes les accusations". Franceinfo revient sur les événements marquants de la journée.

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky dénonce "un génocide"

L'air grave, portant un manteau kaki et un gilet pare-balles couleur camouflage, Volodomyr Zelensky a passé une demi-heure à Boutcha, où il a accusé les forces russes d'avoir commis des "crimes de guerre" qui seront "reconnus comme génocide". Son déplacement - le premier hors de Kiev depuis l'invasion russe - n'avait pas été annoncé. Le président ukrainien est arrivé en milieu de journée, entouré d'une garde rapprochée de militaires armés. Dès lors, les communications avec l'extérieur sont devenues impossibles, plus aucun réseau téléphonique n'était accessible.

Des corps continuent à être découverts à Boutcha et ses environs

Les corps de cinq hommes avec les mains liées ont été retrouvés dans la cave d'un sanatorium pour enfants à Boutcha, a annoncé le bureau de la procureure générale d'Ukraine. Ces "civils non armés" dont les cadavres ont été mis au jour par les forces de l'ordre ont été "battus" avant d'être "tués" par des "soldats des forces armées de la Fédération de Russie", a-t-on assuré de même source sur Telegram.

Des dizaines de cadavres portant des vêtements civils ont été découverts ce week-end à Boutcha, dans les rues ou dans des fosses communes, après le retrait de l'armée russe.

Dans le petit village de Motyzhyn, l'ouest de Kiev, les corps de la maire, celui de son mari, de leur fils et de deux autres hommes ont été découverts. Les corps étaient à demi-enterrés dans une fosse creusée dans une forêt de pins bordant la maison de la maire, et le corps d'un autre homme gisait au fond d'un petit puits dans le jardin. Selon la police, les cinq personnes avaient les mains liées dans le dos.

Moscou nie "catégoriquement" toutes ces accusations

La Russie va présenter lundi, lors d'une conférence de presse au siège des Nations unies, à New York, des "documents" montrant, selon elle, la "vraie nature" des événements à Boutcha, a annoncé son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le Kremlin a "catégoriquement" nié toutes les accusations liées à la découverte d'un grand nombre de cadavres de civils dans cette ville. Sergueï Lavrov a qualifié les images de corps de "fausses", dénonçant une campagne de "propagande" et de "désinformation".

Vers de nouvelles sanctions occidentales et des diplomates russes expulsés

Les Etats-Unis et leurs alliés veulent annoncer "cette semaine" de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, a annoncé le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Les discussions portent notamment sur de possibles mesures "en lien avec l'énergie", sujet très sensible pour les Européens, très dépendants du gaz russe.

Jake Sullivan a insisté sur la recherche de "consensus" avec l'Union européenne, qui de son côté discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou.

La France et l'Allemagne ont par ailleurs annoncé l'expulsion massive de diplomates russes de leurs pays. "Cette action s'inscrit dans une démarche européenne", selon un communiqué du ministère français.

Une "attaque massive" dans l'est et le sud de l'Ukraine redoutée

Les forces russes préparent une "attaque massive" contre les troupes ukrainiennes dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé son gouverneur, Serguiï Gaïdaï. "Nous voyons que des équipements arrivent de différentes directions, qu'ils (les Russes) amènent des hommes, qu'ils apportent du carburant", a-t-il déclaré dans un message vidéo.

Un peu plus tôt, un haut responsable du Pentagone avait déclaré que les deux tiers des forces russes qui occupaient la région de Kiev depuis le début de l'invasion s'étaient repliées en Biélorussie, en vue, selon lui, d'un nouvel assaut ailleurs en Ukraine. La Russie "est en train de repositionner ses forces pour concentrer son offensive sur l'est et des parties du sud de l'Ukraine", a confirmé lundi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.

"La Russie a essayé de soumettre toute l'Ukraine et a échoué. Désormais elle va essayer de s'imposer dans certaines parties du pays", a jugé Jake Sullivan, estimant que cette nouvelle phase de l'offensive militaire russe "pourrait durer des mois ou plus".