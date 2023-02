Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 27 février

Dans son point de situation quotidien, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a évoqué une situation "de plus en plus compliquée" pour ses troupes autour de Bakhmout.

Pas de lueur d'espoir à l'aube de cette deuxième année de conflit. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a évoqué, lundi 27 février, une situation "de plus en plus compliquée" pour ses troupes dans l'est du pays, près de la ville-forteresse de Bakhmout, ciblée depuis des semaines par les forces russes. Plus à l'ouest, des frappes de drones ont fait au moins deux morts, selon les autorités, tandis que, sur le front diplomatique, la bataille des sanctions a continué de faire rage. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de conflit.

L'étau russe se resserre autour de Bakhmout

Volodymyr Zelensky a reconnu, lundi soir, les difficultés croissantes de ses troupes aux alentours de Bakhmout, symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass, dans l'est du pays. "La situation devient de plus en plus compliquée", a-t-il déclaré dans son message quotidien. "L'ennemi détruit systématiquement tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions", a-t-il ajouté, qualifiant de "vrais héros" les soldats ukrainiens engagés dans cette bataille.

Le chef de la région de Donetsk nommé par Moscou, Denis Pushilin, a assuré que toutes les voies d'accès à la ville-forteresse de Bakhmout étaient "à portée d'armes" des forces pro-russes. Ces dernières tentent depuis plusieurs semaines d'encercler Bakhmout et ont réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes.

Deux morts dans des frappes russes de drones

Deux personnes ont été tuées et trois blessées dans l'ouest de l'Ukraine, à Khmelnytsky, au cours d'une attaque russe ayant visé dans la nuit de dimanche à lundi plusieurs régions et impliqué au total plus de dix drones de combat de fabrication iranienne, ont annoncé les autorités.

Les deux personnes ayant péri sont des secouristes qui étaient en service, selon le maire et le gouverneur de Khmelnytsky. Pendant qu'ils s'affairaient sur les lieux d'une frappe initiale de drone, ils ont été victimes d'une nouvelle attaque russe, "délibérée sur nos héros sans défense", âgés de 21 et 31 ans, a rapporté le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klimenko, sur Facebook.

Le Kremlin dénonce les "absurdes" sanctions européennes

Le Kremlin a lundi d'"absurdes" les nouvelles sanctions imposées, vendredi, par l'Union européenne à la Russie un an, après le début de son offensive en Ukraine. "On voit bien qu'ils placent sous sanctions n'importe qui (...), juste pour faire de nouvelles listes", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en assurant que ces mesures n'allaient "pas gêner" les personnes sanctionnées. Il a jugé "évident" que l'UE poursuivra sa politique de sanctions et que "de nouvelles personnes juridiques et morales se retrouveront de manière absurde" sur ses listes.

L'UE prolonge ses sanctions contre la Biélorussie

Le Conseil européen, qui représente les 27 Etats membres de l'UE, a annoncé qu'il prolongeait d'un an ses sanctions contre la Biélorussie pour la poursuite de la répression menée par le régime d'Alexandre Loukachenko et son soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Depuis août 2020, l'UE a imposé plusieurs séries de sanctions contre les responsables de la répression politique et des violations des droits humains. Le président Alexandre Loukachenko et 194 autres personnalités proches du régime ont été interdits de séjour dans l'UE et leurs avoirs ont été gelés. En outre, 34 entités ont été sanctionnées et tout financement européen leur est interdit.

Washington verse 1,2 milliard de dollars à Kiev

En visite en Ukraine, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé le transfert de 1,2 milliard de dollars d'aide budgétaire à l'Ukraine. "C'est la première tranche des près de 10 milliards de dollars de soutien budgétaire que les Etats-Unis vont fournir dans les mois à venir", a-t-elle précisé durant un discours. Selon elle, ce soutien permet "au gouvernement ukrainien et aux services publics essentiels de rester opérationnels", notamment en continuant à payer les enseignants, les pompiers ou en venant en aide aux millions de déplacés du pays.

Selon Janet Yellen, les Etats-Unis ont fourni en 2022 presque 50 milliards de dollars d'aide "sécuritaire, économique et humanitaire" à l'Ukraine, faisant de Washington "le plus gros donateur bilatéral" de Kiev. Washington a salué "l'engagement fervent du président Zelensky à gérer ces fonds de la façon la plus responsable".