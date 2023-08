Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 14 août

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur le front lundi, alors que Kiev a revendiqué de petites avancées dans le cadre de sa contre-offensive.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré, lundi 14 août, s'être rendu sur le front est, dans la région de Donetsk, pour aller à la rencontre des troupes ukrainiennes engagées dans la contre-offensive contre l'armée russe. On fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front de la guerre.

Volodymyr Zelensky rencontre des troupes sur le front est

Le président ukrainien a déclaré s'être rendu sur le front est à la rencontre des troupes ukrainiennes ayant péniblement repris du terrain aux Russes autour de la ville de Bakhmout, ravagée par la guerre. "J'ai rendu visite à (...) des bataillons menant 'des missions de combat' dans la région de Donestsk et nous avons discuté avec le commandant des problèmes rencontrés par les soldats comme des propositions pour les résoudre", a-t-il déclaré sur Telegram. Volodymyr Zelensky a accompagné ses messages de vidéos sur laquelle on le voit serrer la main des soldats appartenant à différentes unités et s'entretenir avec eux dans des lieux non identifiables.

Le ministre des Finances allemand favorables à des livraisons de missiles longue portée

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, s'est montré favorable à la livraison par l'Allemagne de missiles de croisière, Taurus demandés par Kiev pour repousser les forces russes. "J'espère et je pense que cela peut être possible", a dit le ministre libéral, dans un entretien accordé aux médias Bild, Die Welt et Politico, à la fin de sa première visite à Kiev depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Kiev revendique de timides avancées dans l'Est

L'Ukraine a revendiqué quelques gains dans l'est et le sud du pays, de petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive lancée il y a deux mois pour libérer ces territoires occupés par la Russie. "Au total, 40 km2 ont déjà été libérés sur le flanc sud du secteur de Bakhmout", ville de l'est de l'Ukraine capturée en mai par la Russie, a annoncé la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Ganna Maliar, à la télévision.

La Russie dit avoir intercepté un avion militaire norvégien vers sa frontière

La Russie a affirmé avoir envoyé un chasseur pour intercepter un avion militaire norvégien qui s'approchait de ses frontières au-dessus de la mer de Barents, dans l'océan Arctique. "A l'approche du chasseur russe, l'avion militaire étranger a fait demi-tour", a assuré le ministère de la Défense russe dans un communiqué, précisant que l'appareil norvégien avait été identifié comme étant un Boeing P-8A "Poseidon", un avion de patrouille maritime.

Des attaques russes déjouées dans la région d'Odessa, selon Kiev

Kiev a déjoué des attaques russes de missiles et de drones sur la région d'Odessa dans la nuit de dimanche à lundi, lors desquelles trois personnes ont été blessées, a affirmé l'armée ukrainienne.

"L'ennemi a attaqué la région d'Odessa trois fois pendant la nuit, (recourant à) deux vagues de drones d'attaque, un total de quinze [drones], et huit missiles" de type Kalibr, a déclaré le Commandement opérationnel ukrainien pour le sud du pays sur Telegram, ajoutant que toutes les attaques avaient été déjouées par la défense aérienne. Selon l'armée de Kiev, le dortoir d'un établissement de formation ainsi qu'un magasin ont été endommagés par des débris résultant de la destruction de missiles "dirigés vers le centre d'Odessa".