Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 27 avril

Un missile russe a tué une personne à Mykolaïv, dans le sud du pays. Kiev a invité le pape François à se rendre en Ukraine.

Un missile, russe selon les autorités locales, a fait un mort et 15 blessés à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, vers 1 heure du matin (heure locale). Selon le maire, Oleksandr Senkevitch, quatre explosions au total ont été entendues. Un missile a touché une maison et un autre un immeuble d'habitation.

De son côté, l'administration russe d'occupation dans la région de Zaporijjia a annoncé la mort d'un policier ukrainien qui collaborait avec les autorités russes, à Melitopol. L'homme a été tué par un engin explosif devant un immeuble d'habitation, jeudi matin, et un autre policier a été blessé, selon l'antenne locale du ministère russe de l'Intérieur. Le maire en exil de Melitopol, Ivan Fedorov, a aussi évoqué la mort d'un homme qu'il qualifie de "collaborateur". Voici le reste des informations à retenir de la journée.

L'Ukraine a reçu 230 chars et plus de 1 500 blindés selon l'Otan

Les alliés de l'Otan et leurs partenaires ont fourni à l'Ukraine 230 chars de combat et 1 550 véhicules blindés depuis le début de l'offensive russe, a affirmé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Selon lui, ce sont donc "98% des matériels promis" qui ont été envoyés en Ukraine, accompagnés de "quantités importantes de munitions", permettant "d'équiper neuf nouvelles brigades blindées".

"Les Ukrainiens disposent donc des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires", a estimé le chef de l'Alliance atlantique. Une partie des armes livrées ne sera cependant pas utilisable avant plusieurs mois, faute de formation des soldats ukrainiens. Certaines ne sont par ailleurs pas encore arrivées en Ukraine - en mars, le ministère de la Défense américain promettait ainsi des chars Abrams pour l'automne.

Le pape François invité en Ukraine

Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a été reçu par le chef de l'Eglise catholique au Vatican, jeudi. "J'ai invité sa sainteté à visiter personnellement l'Ukraine", a-t-il déclaré aux journaliste à l'issue de cette audience, durant laquelle les deux hommes ont évoqué selon lui "le plan de paix" de Kiev et l'aide que le Vatican pourrait y apporter. "J'ai demandé par exemple la participation, l'assistance du Vatican, de sa sainteté, pour faire rentrer en Ukraine des enfants, dont certains étaient des orphelins, et qui ont été transférés de force, essentiellement en Russie", a dit le Premier ministre ukrainien.

Dans un communiqué, le Vatican a évoqué des "entretiens cordiaux" et une "attention particulière à l'aspect humanitaire et aux efforts pour rétablir la paix".

Poutine ordonne la création de musées dédiés à l'offensive en Ukraine

Selon des instructions publiées sur le site du Kremlin, le président russe a ordonné à son gouvernement de s'atteler à la création de musées dédiés à l'offensive que Moscou mène depuis un an en Ukraine, "et aux exploits de ses participants". Vladimir Poutine a également ordonné d'"examiner la question du transfert d'objets liés à l'opération militaire spéciale pouvant être exposés dans les musées", et de réfléchir à la façon dont l'offensive pourrait être étudiée dans les établissements scolaires. Un effort de propagande qui intervient deux jours après le vote d'une loi destinée à faciliter une nouvelle mobilisation dans l'armée.