Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 18 mai

Kiev a été la cible de missiles de croisière jeudi. Il s'agit de la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai, selon l'administration civile et militaire de la ville.

La capitale ukrainienne a été visée, jeudi, au petit matin, par des missiles de croisière. L'administration civile et militaire de Kiev a estimé que les frappes russes menées depuis début mai sont "sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété". Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir de cette journée de conflit.

Une série d'attaques "sans précédent" sur Kiev

De nouvelles attaques aériennes ont frappé Kiev et plusieurs régions d'Ukraine jeudi à l'aube."C'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai !", a déclaré l'administration civile et militaire de la capitale dans un communiqué.

Selon elle, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne, et des drones de reconnaissance ont ensuite survolé la capitale.

Kiev affirme avoir abattu l'essentiel de la nouvelle salve de missiles, objectif "atteint" pour Moscou

"L'objectif des frappes" menées jeudi matin sur Kiev et plusieurs régions ukrainiennes "a été atteint", a assuré l'armée russe. "Toutes les cibles fixées ont été détruites", selon le ministère de la Défense russe, qui n'a pas précisé quelles cibles étaient visées avec ces missiles. Il a ajouté simplement que des "stocks significatifs d'armements et de munitions" ukrainiens ont été détruits et que des déplacements de troupes ukrainiennes ont été "enrayés".

L'Ukraine a pourtant affirmé avoir abattu dans la nuit la quasi-totalité des missiles russes ayant visé Kiev et plusieurs régions. Un mort est tout de même recensé à Odessa, sur la mer Noire, lors d'une attaque contre un site industriel, selon l'administration militaire régionale.

Déraillement d'un train de céréales en Crimée

Un train de marchandises transportant des céréales a déraillé jeudi sans faire de victimes dans le district de Simféropol, en Crimée annexée par la Russie, ont affirmé les autorités russes. Les chemins de fer locaux ont affirmé que l'incident était le résultat des agissements de "tierces personnes", euphémisme semblant faire référence à un sabotage. Un responsable parlementaire russe a évoqué lui une déflagration due à un engin explosif.

L'émissaire de la Chine pour l'Ukraine en visite à Kiev

L'émissaire de la Chine pour l'Ukraine, Li Hui, était en visite à Kiev jeudi, alors que la ville était visée par des tirs de missiles. Il a déclaré qu'il n'existe pas de remède miracle pour mettre fin à la guerre, tout en appelant Kiev et Moscou à engager des pourparlers. "Il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise et toutes les parties doivent (...) bâtir une relation de confiance mutuelle et créer les conditions pour arrêter la guerre et dialoguer", a insisté Li Hui.

En visite depuis mardi en Ukraine, il s'est notamment entretenu avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Il est le plus haut responsable chinois à s'être rendu en Ukraine depuis le début de l'offensive russe en février 2022.