Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 23 mai

Moscou a affirmé avoir repoussé l'incursion sur son territoire de combattants venus d'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky s'est rendu sur le front de l'est.

Au lendemain d'une incursion spectaculaire sur le territoire russe, Moscou a affirmé, mardi 23 mai, avoir "écrasé" avec son aviation et son artillerie ces combattants venus d'Ukraine. Le Kremlin a exprimé sa "profonde préoccupation" et appelé à faire "plus d'efforts" pour empêcher ces incursions, en pleine multiplication d'attaques sur le sol russe ces derniers mois, qui ont soulevé des questions sur la solidité des défenses.

Franceinfo fait le point sur cette nouvelle journée de conflit.

La Russie affirme avoir éliminé les combattants infiltrés depuis l'Ukraine

La Russie a affirmé mardi avoir "écrasé" avec son aviation et son artillerie le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région frontalière de Belgorod, dans la plus spectaculaire incursion en territoire russe depuis le début du conflit. Lundi, des combattants entrés en Russie depuis l'Ukraine ont attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod.

Côté russe, le bilan est d'un mort et de douze blessés parmi les civils. "Malheureusement, il y a tout de même eu des victimes. Un civil du village de Kozinka a été tué par les forces armées ukrainiennes", a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov. Kozinka est l'une des localités dont le groupe de combattants a revendiqué l'attaque.

La Pologne est "prête" à former des pilotes ukrainiens sur F-16

La Pologne a confirmé mardi être prête à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat américains F-16, après le feu vert des Etats-Unis en ce sens. "Nous sommes prêts à former des pilotes sur les avions F-16, mais cette formation n'a pas encore commencé", a indiqué le ministre de la Défense polonais Mariusz Blaszczak, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles consacrée au soutien militaire à l'Ukraine. Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait assuré que la formation avait débuté dans ce pays.

Plusieurs autres pays ont l'intention de participer à cet effort de formation. "Nous avons obtenu le feu vert de Washington pour les entraînements sur F-16 et nous travaillons sur un calendrier concret pour commencer les formations. Il est important de le faire dès que possible", a expliqué la ministre de la Défense des Pays-Bas, Kajsa Ollongren.

Zelensky s'est rendu sur le front dans l'est de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mardi sur la ligne de front dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé la présidence. Le chef de l'Etat "a visité des positions de première ligne dans la zone de défense Vougledar-Mariïnka" où des combats avec l'armée russe sont en cours depuis des mois, a indiqué la présidence dans un communiqué, publiant des photos de Zelensky avec des militaires.

Zelensky a rencontré des marines ukrainiens à l'occasion de la Journée de ces troupes marquée mardi en Ukraine et remis des décorations d'Etat aux militaires tout en annonçant la création de plusieurs nouvelles brigades de ces unités. "Tous les jours sur le champ de bataille, les marines prouvent qu'elles sont une force puissante qui détruit l'ennemi, libère des terres ukrainiennes et exécute les tâches les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles. Et nous avons besoin de davantage de forces de ce genre", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

La détention du journaliste américain Gershkovich prolongée jusqu'au 30 août

Un tribunal russe a prolongé mardi jusqu'au 30 août la détention provisoire du journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrêté en mars pour des accusations d' "espionnage" qu'il rejette. Cette décision correspond à ce que demandaient les services de sécurité russes (FSB).

Le Kremlin affirme qu'Evan Gershkovich a été interpellé en "flagrant délit", sans avancer de preuves, le dossier étant classé secret. Il est notamment accusé d'avoir recueilli des informations sur l'industrie de la défense russe. Evan Gershkovich, sa famille, son employeur le Wall Street Journal et les autorités américaines rejettent catégoriquement ces accusations passibles de 20 ans de prison.

La Russie dit avoir intercepté deux bombardiers américains au-dessus de la Baltique

La Russie a affirmé mardi avoir fait décoller l'un de ses avions de guerre pour aller à la rencontre de deux bombardiers américains au-dessus de la mer Baltique, qui s'approchaient selon elle de sa frontière. "Après le retrait des avions de guerre étrangers de la frontière de la Russie, le chasseur russe est retourné à son aérodrome d'origine" sans incident, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Les incidents impliquant des avions russes et des appareils de pays de l'Otan se sont multipliés ces dernières années, avant même le début du conflit en Ukraine. La semaine dernière, un incident similaire au-dessus de la mer Baltique avait impliqué un chasseur russe et deux avions militaires français et allemand.