Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 16 avril

L'Ukraine a annoncé un échange de prisonniers à l'occasion de la Pâques orthodoxe.

(COORDINATION HEADQUARTERS FOR THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR / AFP)

Alors que les combats se poursuivent sur le front ukrainien, notamment à Bakhmout, les Russes comme les Ukrainiens ont célébré la Pâques orthodoxe, dimanche 16 avril. A cette occasion, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky a annoncé la libération de 130 prisonniers de guerre ukrainiens au fil des jours précédents, rapporte le Guardian (en anglais). Il n'a pas précisé combien de Russes avaient fait le chemin inverse. Le président russe Vladimir Poutine a pris part aux célébrations de la fête religieuse dans une cathédrale de Moscou, et salué le rôle de l'Eglise orthodoxe russe, soutien de l'offensive, pour "consolider la société". Voici les autres informations à retenir de ce dimanche.

Lula suggère une médiation avec la Chine et les Emirats arabes unis

Le président du Brésil est arrivé à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) après une visite en Chine. Mprs d'ine conférence de presse, il a affirmé avoir suggéré à ses homologues des deux pays la création d'un groupe d'Etats qui auraient pour mission de se poser en médiateurs entre l'Ukraine et la Russie, "un autre type de G20 pour mettre fin à cette guerre et établir la paix". Il a par ailleurs assuré avoir déjà discuté de cette idée avec d'autres dirigeants dont Emmanuel Macron et Joe Biden.

Mais il a continué de renvoyer dos-à-dos Kiev et Moscou : "Le président Poutine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre. |Le président Volodymyr] Zelensky d'Ukraine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre", a déclaré Lula. "L'Europe et les Etats-Unis continuent de contribuer à la poursuite de la guerre. Alors, ils doivent s'asseoir autour de la table et dire : 'Ça suffit'".

Le G7 discute du conflit

Les chefs de la diplomatie de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni sont réunis à Karuizawa (Japon), dimanche. Ils devaient se retrouver pour des discussions sur les pressions de la Chine sur Taïwan, mais aussi sur l'offensive russe en Ukraine. Ce type de réunions est habituellement suivi d'un communiqué commun, dont la formulation sera scrutée. Le Japon s'est récemment joint aux sanctions occidentales contre la Russie.

Le ministre chinois de la Défense rencontre Poutine

Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a été reçu au Kremlin, où il a rencontré le président russe, dimanche. "Nous avons des liens très forts, qui dépassent les alliances militaro-politiques de l'époque de la Guerre froide" et sont "très stables", a-t-il salué à l'issue de cette entrevue.