Guerre en Ukraine : Bakhmout bientôt entre les mains des Russes ?

La ville de Bakhmout est encerclée par les Russes et pourrait tomber à tout moment. Sur place, la journaliste Anaïs Hanquet apporte des précisions sur la situation, samedi 4 mars.

En Ukraine, la bataille autour de Bakhmout, située à l'est du pays, fait rage. Les forces russes affirment avoir encerclé la ville et appellent le Président Zelensky à retirer ses troupes. "L’activité militaire est très intense ici. Il y a quelques minutes seulement, on a vu au-dessus de nos têtes deux hélicoptères passer, ils volaient extrêmement bas", rapporte l’envoyée spéciale Anaïs Hanquet, sur place samedi 4 mars.

Des tranchées ukrainiennes déjà creusées autour de la ville

La journaliste confie assister à un va-et-vient permanent de véhicules, tels que des tanks ou des 4x4, qui se dirigent vers Bakhmout. "S’agit-il d’un convoi de renforts ou est-ce que ces véhicules permettront d’évacuer les soldats qui sont encore dans la ville ?", questionne Anaïs Hanquet.

La veille, l’équipe de France Télévisions a croisé des soldats ukrainiens et a senti dans leur voix et leur regard "que la situation était extrêmement difficile". La ville est presque entièrement encerclée, plus qu’une route ne permet d’y accéder. "Preuve de cette difficulté, on a pu constater dans les champs, à l'extérieur de Bakhmout, que des tranchées avaient été creusées, dans l’objectif d'empêcher une nouvelle avancée russe si la ville venait à tomber", conclut-elle.