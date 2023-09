Guerre en Ukraine : avec l'annonce de la percée de la défense russe près de Bakhmout, Kiev entend faire bouger ses soutiens occidentaux

Les autorités ukrainiennes affirment avoir percé la ligne de défense russe non loin de Bakhmout, conquise par l'ennemi en mai 2023. Kiev cherche à donner des gages à ses soutiens.

Un pas en avant. L'Ukraine a affirmé lundi 18 septembre avoir percé depuis quelques jours la ligne de défense russe, non loin de la ville de Bakhmout, conquise en mai 2023 par les Russes. Kiev y voit un signe encourageant pour sa contre-offensive, au moment où le président Volodymyr Zelensky, arrivé aux États-Unis, va s'adresser à l'assemblée générale de l'ONU et rencontrer Joe Biden.

Reste que sur le terrain, ces gains semblent plus modestes : peut-on vraiment parler d’une brèche dans laquelle les Ukrainiens pourraient s’engouffrer ? Pas sûr, parce que des lignes de défense russes, il y en a souvent deux voire trois dans les points stratégiques. Enfin, il faut souligner qu’en termes de superficie, ces deux villages reconquis, ou plutôt ces deux hameaux ne représentent quasiment rien : 2km2. Et d’ailleurs, dans le secteur de Bakhmout, depuis le début de la contre-offensive en juin, les Ukrainiens n’ont repris que 50 km2. En réalité, les seules avancées significatives de Kiev sont à chercher dans le sud du pays. Là-bas, les Ukrainiens ont gagné 260 km2 ces dernières semaines.

Pour Kiev, les pertes humaines infligées aux Russes semblent être le point le plus important. Les batailles ont été très violentes ces derniers jours. Trois brigades russes ont ainsi été détruites, ce qui représente plusieurs centaines d'hommes ne pouvant plus combattre sur le vaste front de Bakhmout.

Besoin d'équipements militaires

L'annonce de la reconquête des deux villages et de la percée dans cette ligne de défense russe, non loin de Bakhmout, est surtout une façon "diplomatique" pour Kiev de souligner que sa contre-offensive progresse. Et que les Occidentaux doivent poursuivre leur soutien financier et militaire, alors que mardi 19 septembre, à Ramstein, en Allemagne, les ministres de la Défense vont justement se réunir pour coordonner l'aide envoyée à l'Ukraine. Or, l'armée ukrainienne a besoin d'équipements militaires supplémentaires : obus, chars, avions de combat.

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky est arrivé lundi 18 septembre aux Etats-Unis, où il sera reçu par le président Joe Biden. Il rencontrera ensuite les représentants républicains et démocrates. Le Congrès américain débat en ce moment d'une nouvelle enveloppe de 24 milliards de dollars d'aide militaire. Le président ukrainien doit donc apporter des gages de réussite de sa contre-offensive.