Guerre en Ukraine : au moins 18 morts dans des frappes visant des immeubles dans la région d'Odessa

Au moins 18 personnes ont été tuées lors de frappes sur une zone résidentielle de la région d'Odessa, au lever du jour vendredi 1er juillet, selon le ministère de la Défense ukrainien. Un missile tiré par un "avion stratégique" depuis la mer Noire a fait "quatorze morts et trente blessés, dont trois enfants", selon le dernier bilan des services d'urgence. Un autre missile, tiré par le même avion, a touché deux autres immeubles situés non loin, faisant lui "trois morts, dont un enfant", ont ajouté les secouristes. Les opérations de sauvetage, compliquées par un incendie, se poursuivaient en milieu de matinée.

rus terrorists attacked Odesa region last night. According to Operational Command South and Odesa RMA, at least 18 people died. These are the same X-22 missiles that were fired at the mall in #Kremenchuk.

It’s time to officially recognise russia as a state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/2V38jYn6ho