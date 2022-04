Guerre en Ukraine : au cœur d'un hôpital militaire sur la ligne de front, dans le Donbass

En Ukraine, les combats se sont intensifiés dans le Donbass, et les victimes s'accumulent. Le 20 Heures s'est rendu dans l'hôpital militaire de Lysychansk, sur la ligne de front.

Aux limites de la ville de Lysychansk (Ukraine), d'épaisses colonnes de fumée sont visibles. Les ambulances militaires ramènent les blessés du front au pas de course. Un hôpital militaire où l'on a vu très peu de journalistes. Une ambulance a mis sept minutes pour extraire un soldat des combats. Le blessé est conscient. Après un scanner, il est soulagé : il n'a pas d'éclats d'obus dans sa tête.



"On ampute beaucoup "

Dans la salle qui sert aux urgences, trois autres soldats ont déjà été évacués des tranchées. Un médecin raconte le mal que fait l'artillerie russe à ses hommes : "Ça broie les os, ça coupe les artères, ça déchire les tissus, et on ampute beaucoup." Dans l'une des chambres de l'hôpital, des blessés légers se reposent. Un soldat a un éclat d'obus dans le pied, mais il ne compte pas s'arrêter de combattre : "Il y a des gars qui sont morts, et moi je suis vivant, alors bien sûr que je vais y retourner."