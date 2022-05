Guerre en Ukraine : à Marioupol, une vie sous l'occupation des forces russes

À Marioupol (Ukraine), des colis alimentaires sont distribués aux habitants. Ils contiennent des pâtes, de l'huile, et quelques boîtes de conserve. Les plus chanceux repartent avec une miche de pain. "Tu cours pour trouver un point de distribution d'eau, après tu vas là où ils distribuent du pain, puis tu fais la queue pour avoir des rations. Au final, tu cours le temps", raconte Inna, coiffeuse. Après deux mois de siège, la ville de Marioupol est presque intégralement contrôlée par les forces de Russie et les séparatistes pro-russes.



"Nous essayons de survivre"

La présence de ces forces, armes à la main, fait désormais partie du quotidien des habitants de la ville qui n'ont pas pu s'enfuir. "Tant bien que mal, nous essayons de survivre", témoigne Kristina Bourdiouk, pharmacienne. Le nouveau régime entend rassurer la population sur son avenir. "Avec le soutien de la fédération de Russie, un grand projet de construction est prévu, que nous pourrons voir dans un avenir très proche. Il commencera dès que le problème avec Azovstal et les nationalistes sera entièrement résolu", promet Denis Pouchiline, chef des séparatistes pro-russes de Donetsk.