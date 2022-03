Guerre en Ukraine : accord entre Moscou et Kiev sur de nouveaux "couloirs" pour évacuer les civils

Mardi, plusieurs milliers de personnes avaient déjà pu fuir les ville de Kiev et de Soumy, visée par des bombardements meurtriers.

Nouvel accord pour des évacuations. La Russie et l'Ukraine se sont entendues, mercredi 9 mars, sur des cessez-le-feu autour d'une série de couloirs humanitaires. Le Kremlin s'est engagé respecter une trêve de 9 heures à 21 heures à locales (8 heures à 20 heures en France) autour de six zones frappées par les combats, a assuré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

Des couloirs ont notamment été définis pour évacuer les civils depuis Enerhodar vers Zaporijia (sud), de Izioum à Lozova (est) et de Soumy à Poltava (nord-est). Plusieurs autres doivent également être instaurés pour transporter jusqu'à Kiev les habitants de villes violemment bombardées à l'ouest de la capitale, dont Boutcha, Irpin et Hostomel.

Une soixantaine de bus, en deux convois, étaient parvenus mardi à mettre en sécurité des civils en provenance de Soumy. Il s'agissait pour la plupart de femmes, d'enfants et de personnes âgées, selon l'adjoint au chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Plus de 5 000 personnes ont ainsi pu être évacuées de cette localité de quelque 250 000 habitants, située près de la frontière russe et théâtre de violents combats depuis plusieurs jours. Des habitants de Kiev avaient également pu prendre la fuite.