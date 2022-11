Guerre en Ukraine : à Bakhmout, civils et prisonniers victimes du commando Wagner

FRANCE 2

La bataille de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine est l'une des plus sanglantes depuis le début de la guerre. Face aux soldats ukrainiens, le commando Wagner a recruté des centaines d'hommes dans les prisons russes, et les sacrifie en les envoyant vers les positions ennemies.

À Bakhmout (Ukraine), le martèlement des canons est incessant. Face aux forces ukrainiennes, les mercenaires de Wagner, une milice russe qui utilise des prisonniers pour combattre. Les paramilitaires attaquent en permanence. L'homme qui dirige l'offensive du côté russe, le patron de la milice Wagner, est Evgueni Prigojine. Il recrute des prisonniers, payés pour aller combattre à Bakhmout. "Ils les utilisent comme de la chair à canon. Ils ne restent pas longtemps en vie, pas plus de deux mois", confirme un soldat ukrainien.



Des soldats envoyés sur le front

Un autre militaire ukrainien raconte qu'il voit avancer les ex-prisonniers de Wagner en première ligne sur le front. "Ils ont l'ordre d'avancer. Et s'ils ne le font pas, ils sont exécutés", dit-il. La plupart des civils ignore que la milice Wagner est responsable de leur enfer. 17 000 personnes sont réfugiées dans les sous-sols. "On ne sait rien. On n'a pas d'internet, on reste toujours là", confie une femme. La ville de Bakhmout a perdu tout intérêt stratégique pour Moscou. "Pourtant, les mercenaires de Wagner s'acharnent, poussés par leur chef en quête de notoriété, et bien sûr comme toujours, les civils sont au milieu de ces combats", conclut Maryse Burgot, envoyée spéciale en Ukraine.