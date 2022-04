Guerre en Ukraine : à Severodonetsk, les habitants se réfugient dans les caves

Sur le bord d'une route, le nom de Severodonetsk (Ukraine) est écrit aux couleurs de l'Ukraine. Industrielle avant la guerre, la ville est quasi fantomatique, aujourd'hui. Au total, 95% des habitants ont fui. Sur les façades des immeubles, figure encore les traces noires laissées par les bombes et les incendies. "Où voulez-vous qu'on aille ? Et avec quel argent on va partir ? On n'a pas un sou. On a nulle part où aller", se désole un couple.



Des habitants terrés dans leur cave

Devant un bâtiment monumental, des volontaires s'activent pour livrer des paquets de lait, de viande en conserve ou encore des chips. À l'arrivée de la mairie, d'autres bénévoles partent déposer des colis dans la ville abîmée. Un périple pour quelques kilomètres seulement. Il faut aussi dégager les arbres tombés au milieu des rues. Les volontaires parviennent enfin dans une cour d'immeuble. Les uns après les autres, les habitants sortent de leur cave. C'est la première fois qu'ils sont ravitaillés en plus de cinquante jours.