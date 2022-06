Guerre en Ukraine : à Lyssytchansk, au cœur de la bataille du Donbass

La bataille entre les Russes et les Ukrainiens se joue autour des villes de Severodonetsk (Ukraine) et de Lyssytchansk, où des journalistes danois sont partis en reportage.

À Lyssytchansk (Ukraine), des journalistes danois prennent tous les risques pour informer, là où les combats font rage, dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ils accompagnent une force spéciale de la police ukrainienne. La bataille entre les Russes et les Ukrainiens se joue autour des villes de Severodonetsk et de Lyssytchansk. Les bombardements sont incessants, alors que les forces des deux camps s'affrontent dans des combats de rue.

"Ils bombardent Lyssytchansk depuis leurs positions"

"C'est à Severodonetsk où il y a maintenant des batailles féroces sur notre pays. Ils bombardent Lyssytchansk depuis leurs positions. C'est beaucoup trop dangereux d'être ici, nous devons nous enfuir maintenant", confie Nikolaj, un officier ukrainien. De nombreux habitants de Lyssytchansk ont fui. Un retraité qui cuisine à même le sol n'a pas pu partir, il n'a plus d'électricité ni d'eau chez lui. "Mes enfants et mes petits enfants étaient dans des abris. À Severodonetsk et ici. Comment pouvais-je les laisser ? Ils ont été évacués et je serai le prochain", assure Juri, retraité ukrainien.