Guerre en Ukraine : à Kiev, les bombardements de l'armée russe s'intensifient

À Kiev (Ukraine), les bombardements de l'armée russe s'intensifient, lundi 14 mars. "Depuis cinq minutes, j'ai entendu déjà une dizaine ou une vingtaine d'explosions, et c'est comme ça depuis ce matin", explique la journaliste Dorothée Olliéric, en direct depuis un immeuble résidentiel de Kiev, qui a été frappé par les Russes.



"Nous ne pardonnerons jamais"

"Il y a des frappes aériennes, il y a des tirs d'artillerie, et on voit aussi dans le ciel ces traces blanches laissées par les missiles anti-missiles lancés par la défense ukrainienne", poursuit la journaliste. "Il y une dame qui me disait : 'Nous n'abandonnerons jamais et nous ne pardonnerons jamais'. Il faut dire que l'esprit de résistance est absolument immense, malgré les morts, malgré les frappes". Sur les quatre millions d'habitants de Kiev, la moitié a cependant préféré fuir les combats.