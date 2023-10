Guerre en Ukraine : à Kiev, le premier marathon depuis le début de l'invasion russe

Durée de la vidéo : 3 min

Le marathon de Kiev, capitale ukrainienne, s'est tenu durant le week-end du samedi 30 septembre, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Présent sur le plateau du 8 Heures, mardi, le journaliste Samuel Ollivier revient sur cet événement sportif riche en émotions.

Mardi 3 octobre, cela fait un an, sept mois et neuf jours que l'invasion russe a débuté en Ukraine. Durant le week-end du samedi 30 septembre, le marathon de Kiev, capitale du pays, s'est tenu pour la première fois depuis le début de la guerre. Il a réuni 180 participants. "Évidemment, la guerre n'est jamais loin", indique le journaliste Samuel Ollivier, présent sur le plateau du 8 Heures, en montrant une pancarte tenue par une Ukrainienne, qui a assisté à la course, sur laquelle est écrit : "Nous courons non pas pour ajouter des jours à nos vies, mais pour ajouter de la vie à nos jours".



Une équipe de vétérans a participé

Le journaliste indique par ailleurs que des rescapés de la guerre ont également participé à l'événement dans une équipe de vétérans. Samuel Ollivier ajoute qu'il y a eu "des larmes dans le public" et "de l'émotion pendant la minute de silence suivie de l'hymne ukrainien". "Tous les événements de cette année sont appelés 'Marathon de l'invincibilité', parce que notre principal sponsor aujourd'hui est l'armée ukrainienne. C'est seulement grâce à elle, à son courage et à sa contribution que nous pouvons vivre en paix dans nos villes", a indiqué Ivan Treryakov, organisateur de l'événement.