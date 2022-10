Fuites sur les gazoducs Nord Stream: les premières inspections suédoises "renforcent les soupçons de sabotage"

Les premières inspections menées cette semaine par les autorités suédoises sur le site des fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique "renforcent les soupçons de sabotage", a annoncé le parquet suédois chargé du dossier jeudi 6 octobre.

"Nous pouvons constater qu'il y a eu des détonations près de Nord Stream 1 et 2 dans la zone économique exclusive suédoise, qui ont entraîné d'importants dégâts sur les gazoducs", a déclaré le procureur spécial chargé de l'enquête côté suédois dans un communiqué. "Les inspections sur les lieux du crime ont renforcé les soupçons de sabotage aggravé. Des saisies ont été faites sur place qui vont être examinées", a-t-il ajouté.

Objets de bras de fer géopolitiques ces derniers mois, les pipelines et leurs fuites sont actuellement au centre de l'attention de plusieurs Etats souhaitant mener l'enquête sur ces incidents encore non-élucidés. La Russie, propriétaire des gazoducs a envoyé une équipe samedi 1er octobre, comme la Suède et le Danemark, qui ont vu les fuites se produire dans leurs eaux territoriales. L'Allemagne et la Pologne, concerné par les enjeux énergétiques liés aux gazoducs, souhaitent aussi prendre part aux investigations.