Eurozapping : le précieux réseau Starlink en Ukraine, crise alimentaire au Royaume-Uni et train record en Suisse

Comme chaque jour, le JT de 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 1er novembre.

En Ukraine, le réseau internet Starlink se révèle précieux. Les soldats ukrainiens ne peuvent plus se passer de cet outil de communication, décisif pour observer les mouvements de l'armée russe sur le champ de bataille. Le système appartient au milliardaire Elon Musk, qui avait laissé entendre qu'il pourrait le rendre payant, avant de se rétracter devant l'émoi provoqué par ses déclarations.

Crise alimentaire au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, de plus en plus de Britanniques se tournent vers les banques alimentaires. En un an, l'inflation a dépassé 10% et se nourrir correctement devient difficile. "C'est la première fois que je viens ici. Je me suis dit 'oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de nourrir mes enfants et j'ai besoin de cette aide alimentaire parce que je traverse une période difficile'", confie Sidoine , infirmière. La situation pourrait encore s'aggraver.

La Suisse vient de battre le record du train de passagers le plus long du monde. Il mesure 1 910 mètres, soit près de deux kilomètres. Ce train rouge serpente un magnifique parcours au travers des Alpes suisses, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.