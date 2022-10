Guerre en Ukraine : Elon Musk va finalement continuer à financer Starlink en Ukraine

Volte-face pour Elon Musk. Le patron de SpaceX a annoncé samedi 15 octobre qu'il continuerait à financer le réseau internet Starlink en Ukraine, revenant ainsi sur ses appels de la veille au gouvernement américain pour qu'il prenne le relais. "Qu'à cela ne tienne... même si Starlink perd encore de l'argent et que d'autres compagnies reçoivent des milliards de dollars du contribuable, nous allons continuer à financer le gouvernement ukrainien", a tweeté l'homme le plus riche du monde.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free