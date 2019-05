Eurozapping : l'Autriche dans la tourmente ; l'Ukraine dans une nouvelle ère

La coalition éclate en Autriche. La fête est finie pour le parti d'extrême droite autrichien. Tous les ministres du FPÖ viennent de démissionner, protestant contre le limogeage du ministre de l'Intérieur accusé d'avoir négocié des financements occultes avec un pseudo-oligarque russe. L'affaire déstabilise l'Autriche et provoque des suspicions à l'égard de tous les partis d'extrême droite d'Europe.

L'acteur président entre en scène en Ukraine. Volodymir Zelenski a pris ses fonctions à Kiev lundi 20 mai. Il veut finir la guerre avec les séparatistes prorusses au Donbass. Sa première mesure est de dissoudre l'Assemblée nationale pour obtenir une majorité à sa main, car le chemin est semé d'embûches pour ce président élu sans parti.

Un contraceptif prometteur

Une tempête de grêle a ravagé les vergers serbes. Plus de 15 000 éclairs ont zébré le ciel de Serbie et la grêle s'est abattue sur les arbres fruitiers et a totalement dévasté la récolte d'abricots notamment.

Un contraceptif masculin aux effets désirables en Suède. C'est un gel à étaler une fois par jour sur les épaules. "Certains hommes voient leur désir sexuel augmenter", assure Helena Kopp Kallner, scientifique à l'Institut Karolinska. Un argument qui pourrait en convaincre plus d'un, mais, il faut attendre deux ans avant une éventuelle commercialisation.

