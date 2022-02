Eurozapping : Boris Johnson s’engage à ce que la liberté ukrainienne ne soit pas étouffée, Olaf Scholz incrimine Vladimir Poutine

Les caméras des journaux télévisés européens étaient toutes braquées en direction de l’Ukraine, jeudi 24 février. La chaîne britannique BBC était en direct de Kiev. C’était au petit matin, tout le monde dormait au 10 Downing Street, la résidence officielle et le lieu de travail du Premier ministre du Royaume-Uni. Quelques heures plus tard, dans une déclaration enregistrée, Boris Johnson s’indigne. “Malgré toutes ces bombes, ces chars et ces missiles, je ne crois pas que le dictateur russe parviendra à miner le sentiment national des Ukrainiens et leur conviction passionnée que leur pays doit être libre”, a-t-il déclaré, avant de s’engager à ce que cette liberté ne soit pas étouffée.





Olaf Scholz incrimine le chef du Kremlin



Pour le chancelier allemand, Vladimir Poutine est responsable. Depuis l’attaque, les réunions de crise se succèdent en Allemagne. La sécurité intérieure et la sécurité extérieure du pays ont été mobilisées et Olaf Scholz incrimine le chef du Kremlin.