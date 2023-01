Envoi de chars lourds à l'Ukraine : "On ne peut pas le faire sans un débat à l'Assemblée nationale", estime Manuel Bompard

Si le gouvernement n'a pas encore pris de décision au sujet de l'envoi de chars lourds Leclerc, il ne l'exclut pas. Or selon le coordinateur de La France insoumise, ce type de décision mérite "un débat démocratique" pour discuter "des informations stratégiques militaires" dont dispose l'exécutif.

"Si on devait prendre une telle décision, on ne pourrait pas le faire sans un débat à l'Assemblée nationale", déclare Manuel Bompard sur franceinfo jeudi 26 janvier, interrogé sur l'envoi éventuel par la France de chars lourds à l'Ukraine, comme l'ont annoncé l'Allemagne et les États-Unis, entre autres. "Je pense que c'est une montée en puissance du niveau d'armement qu'on fournirait aux Ukrainiens, qui nécessite a minima un débat démocratique à l'Assemblée nationale, pour qu'on dispose des informations stratégiques, militaires qui nous permettent de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause", ajoute le coordinateur de La France insoumise (LFI).

La France a déjà annoncé l'envoi de chars à l'Ukraine, mais des chars légers, des AMX10-RC. Si le gouvernement n'a pas encore pris de décision au sujet de l'envoi de chars lourds Leclerc, il ne l'exclut pas. "J'ai entendu le ministre [des Armées, Sébastien] Lecornu hier dire que ce n'était pas tabou, mais que ça pourrait être une forme de cadeau empoisonné, parce que les chars, français en l'occurrence, ne sont pas forcément adaptés et les troupes ukrainiennes ne sont pas forcément entraînées et n'ont pas forcément les formations pour les utiliser", souligne le député des Bouches-du-Rhône. "Je ne suis pas certain que ce soit la bonne décision", insiste-t-il.

S '"il faut aider les Ukrainiens à se défendre", il faut aussi "travailler à une solution diplomatique", déclare Manuel Bompard. En effet, le coordinateur de La France insoumise n'est "pas certain" qu' "une puissance nucléaire comme la Russie [soit] prête à accepter une défaite militaire". D'où la nécessité selon lui d' "un dialogue sans préalable" avec le président russe, Vladimir Poutine. " Ce dialogue ne pourra aboutir sur une solution de paix acceptée par tous que si cette solution contient le retrait des troupes russes du territoire ukrainien", estime-t-il néanmoins.