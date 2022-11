En Ukraine, une "guerre pour la langue ukrainienne" pour imposer son usage face au russe

Dans son bureau, au sommet d'un immeuble stalinien du centre-ville de Kiev, Taras Kremin a du mal à cacher sa fierté. "Pour la première fois depuis l'indépendance de l'Ukraine, nous avons infligé une amende à un professeur associé d'une université de la capitale pour utilisation d'une langue non étatique", se félicite celui qui, commissaire à la protection de la langue d'État, est en charge de faire appliquer la loi. Depuis 2019, l'ukrainien est la seule et unique langue officielle en Ukraine. Les fonctionnaires, qu'ils soient enseignants ou postiers, ont l'obligation de s'exprimer en ukrainien. La loi entre en vigueur étape par étape.

Le professeur a donné des cours en russe alors que l'enseignement doit être dispensé en ukrainien. Il s'est vu infliger une amende de 90 euros, soit plus de la moitié du salaire minimum. "Ce sera un signal très fort pour l'ensemble du système éducatif, reprend Taras Kremin. Ce sont plusieurs dizaines d'étudiants mécontents qui nous ont alerté".

Une guerre de la langue

Taras Kremin n'appelle pas ça de la délation mais un signalement. "Dans ce contexte de guerre, souligne-t-il, non seulement les citoyens ont commencé à opter de plus en plus pour l'ukrainien, mais ils commencent à exiger que les autres communiquent aussi dans la langue étatique." D'après lui, cela se ressent surtout "là où les gens ont vu ce qu'est le monde russe", "quand ils ont vu des gens torturés, blessés, tués".



Le pouvoir russe prétexte – à tort – que les russophones en Ukraine sont en danger. Il prétend que la langue russe est interdite, désormais. Le Kremlin a surnommé Taras Kremin le "Sprachen Führer", le Hitler de la langue. En sanctionnant ainsi, ne fait-il pas le jeu de Vladimir Poutine ? "Il faut mener une guerre aussi pour la langue ukrainienne qui a été détruite pendant 300 ans, rétorque-t-il. Les personnes qui défendent le pays sont aussi celles et ceux qui défendent leur langue." Mais il tient à rassurer : "L'ukrainien est et sera la langue d'État mais la langue que vous parlez dans votre cuisine, c'est une question individuelle." La plupart des Ukrainiens comprennent et parlent au moins partiellement les deux langues. Mais l'est et le sud de l'Ukraine sont encore majoritairement russophones.