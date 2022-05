Embargo sur le pétrole russe : une nouvelle hausse des prix des carburants à prévoir, selon le syndicat Mobilians

Une hausse des prix des carburants est à prévoir "puisque le pétrole, comme d'autres matières premières n'a aucune régulation économique", a expliqué mercredi 5 mai sur franceinfo Francis Pousse, président national de la branche Distributeurs Carburants et Énergies Nouvelles au syndicat Mobilians, propriétaire d’une station Esso à Arnage, dans la Sarthe, alors qu'un embargo sur le pétrole russe est en préparation.

>> Suivez notre direct sur la guerre en Ukraine.

franceinfo : Le pétrole russe est-il important dans les importations françaises ?

Oui, ce n'est pas la France qui en consomme le plus mais on en consomme quand même et on n'est pas en mesure de se passer de 20% d'approvisionnement de pétrole russe. Donc des alternatives sont cherchées et commencent à être trouvées sur d'autres approvisionnements. Mais cela ne se fait pas en un jour d'où l'importance de la progressivité de cette décision européenne de façon à ce que les robinets ne soient pas coupés trop vite.

Est-ce que le prix du baril va repartir à la hausse ?

C'est malheureusement ce qui va se passer puisque le pétrole, comme d'autres matières premières n'a aucune régulation économique, c'est la loi de l'offre et de la demande.

"En moyenne, un dollar de plus c'est 0,7 centime [de plus à la pompe], cela joue mécaniquement sur les prix." Francis Pousse, président national de la branche Distributeurs Carburants et Énergies Nouvelles au syndicat Mobilians à franceinfo

Il ne faut pas oublier la cotation du produit fini et, selon la tension, sur l'un ou l'autre des produits on peut avoir une inflation plus importante du gasoil, c'est pour ça qu'il est plus cher que le sans plomb, parce qu'en France on consomme à peu près 70% de gasoil contre 30% d'essence.

La réduction de 18 centimes consentie par le gouvernement va-t-elle encore être bénéfique ?

Aujourd'hui, le bénéfice est quasiment effacé puisqu'on parle de 18 centimes TTC. Début avril, le prix du baril est redescendu et l'euro étant un peu moins fort que le dollar, [les prix sont remontés].

Qu'en est-il de l'impact pour les petites stations-services ?

La marge en station-service est fixe quel que soit le prix. Donc plus le carburant est cher moins la station-service vend de carburant puisque les consommateurs se retournent vers des fournisseurs moins cher.