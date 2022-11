DIRECT VIDEO - Guerre en Ukraine : comment l’hiver va-t-il durcir la guerre ? Le débat du Talk franceinfo

La région du Donetsk où les Russes ont intensifié leur offensive, est toujours le théâtre de combats d’une grande intensité. Aussi, alors que l’hiver approche, les conditions météorologiques, de plus en plus rudes, ont un impact certain sur la guerre en Ukraine. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.