DIRECT. Ukraine : le G7 exige le libre accès de l'AIEA à la centrale de Zaporijjia

Les pays du G7 se disent "profondément préoccupés" par les risques d'accident nucléaire dans la centrale ukrainienne de Zaporijjia, occupée depuis le mois de mars par l'armée russe. Ils ont demandé, lundi 29 août, la garantie de l'accès "en toute liberté" du personnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à cette centrale, dans une déclaration. "Nous soulignons que toute tentative de la Russie de déconnecter la centrale du réseau électrique ukrainien serait inacceptable", prévient en outre le groupe des directeurs du G7 sur la non-prolifération. Il souligne que la centrale nucléaire ne doit "pas être utilisée pour des activités militaires ou le stockage de matériel militaire". Suivez notre direct.

• L'AIEA en route vers Zaporijjia. Le directeur général de l'AIEA a annoncé lundi matin le départ d'une équipe de l'agence vers la centrale de Zaporijjia. La centrale, où sont situés six des quinze réacteurs ukrainiens, a été prise par les troupes russes début mars, peu après le lancement de l'invasion le 24 février, et se trouve près de la ligne de front dans le sud. Alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe et de mettre ainsi le site en péril, l'opérateur ukrainien Energoatom avait mis en garde samedi contre des risques de fuites radioactives et d'incendie après de nouvelles frappes.

• Des réacteurs temporairement "totalement déconnectés". Entre jeudi et vendredi, la centrale et ses six réacteurs de 1.000 mégawatts chacun ont été "totalement déconnectés" du réseau national à cause de dommages sur les lignes électriques, selon Kiev, avant d'être reconnectés et remis en route. Ces dernières semaines, Zaporijjia cristallise les inquiétudes des Occidentaux. L'ONU a ainsi appelé à cesser toute activité militaire aux alentours.