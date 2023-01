DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky remercie la France, après l'annonce d'une livraison de chars légers

Ce qu'il faut savoir

Volodymyr Zelensky a "remercié" Emmanuel Macron pour l'envoi de chars de combat légers AMX-10 RC à l'Ukraine. "Merci mon ami ! Votre leadership nous rapproche de la victoire", a-t-il écrit sur Twitter. Lors d'un entretien téléphonique mercredi 4 janvier, le président français a annoncé à son homologue ukrainien que la France livrerait à l'Ukraine des "chars de combat légers" de fabrication française, selon l'Elysée. Le nombre de chars et les délais de livraison n'ont pas été précisés. Suivez notre direct.

Des livraisons de chars occidentaux, une première. Paris a promis à l'Ukraine de lui livrer des chars de combat légers AMX-10 RC, de facture française, en réponse aux besoins pressants de Kiev pour affronter l'armée russe, a annoncé mercredi le président français à son homologue ukrainien. "C'est la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes", a expliqué Kiev.

Frappe à Makiïvka : "Les Ukrainiens se défendent", réagissent les Etats-Unis. Il n'y a pas de "lamentations" à Washington après qu'une frappe ukrainienne a tué 89 soldats russes dans l'est de l'Ukraine, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche mercredi. "C'est la guerre. [Les Ukrainiens] ont été envahis et ils ripostent et se défendent", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale rattaché au président Joe Biden, lors d'un entretien avec la presse.

Vladimir Poutine préside le départ d'un navire équipé de missiles hypersoniques. Le président russe a assisté en visioconférence mercredi au départ de ce navire pour une mission dans les océans Atlantique et Indien et en Méditerranée. "Je suis sûr que des armes aussi puissantes vont permettre de protéger efficacement la Russie des menaces extérieures et aideront à défendre les intérêts nationaux de notre pays", a commenté le maître du Kremlin, selon les agences russes. "L'équipage du navire va s'entraîner au déploiement des armes hypersoniques et de missiles de croisière longue portée", a précisé pour sa part le ministre de la Défense.